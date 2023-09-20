Розуміння того, як дихають галактики:

Протягом століть астрономи зосереджували свою увагу на зірках і галактиках, лише щоб виявити, що більшість матерії в галактиці насправді складається з газу. Завдяки розвитку технологій астрономи тепер можуть спостерігати та вивчати потік газу в галактиках і з них, проливаючи світло на процес дихання цих космічних структур. Коли галактика перестає дихати, зореутворення припиняється.

У космосі газ існує в різних формах. Коли він знаходиться між галактиками, його називають міжгалактичним середовищем, тоді як газ, що оточує галактику, називається навкологалактичним газом. Це не окремі бар’єри, а скоріше назви, які використовують астрономи для опису різних фаз газу.

Потік газу між галактикою, її навкологалактичним середовищем і міжгалактичним середовищем має вирішальне значення для регулювання утворення зірок. Зірки, сила тяжіння, температура й щільність газу відіграють певну роль у цьому процесі. Коли газ збирається в галактиках і утворюються зірки, газ зрештою викидається назад, коли зірки гинуть, особливо як наднові. Газ на цій стадії є гарячим і дифузним, протистоїть ущільненню.

Однак, коли газ покидає галактику й охолоджується, його щільність збільшується, дозволяючи сильнішому тяжінню сили тяжіння. Потім газ втягується назад у галактику, де він може згорнутись у хмари та породити нові зірки. Цей цикл переробки газу дозволяє галактикам продовжувати дихати.

Астрономи вперше відкрили концепцію галактичного дихання в 1960-х роках, коли спостерігали світло від далеких квазарів, що проходить через газові хмари. Відтоді розвиток технологій надав астрономам кращі інструменти та глибше розуміння цього явища.

Вивчаючи навкологалактичне середовище, астрономи знайшли докази дихання галактик у вигляді окремих газових хмар за межами галактик. Певні газові хмари мають вищу металічність, що вказує на те, що вони виникли всередині галактик і згодом були викинуті. Цей газ із вищою металічністю є чіткою ознакою газу, який уже був у галактиці.

Хоча зрозуміти особливості галактичного дихання залишається складним завданням, астрономи виявили, що газ у навкологалактичному середовищі майже в 1,000 разів щільніший за міжгалактичний газ. Температура цього газу коливається від 10,000 1 до XNUMX мільйона Кельвінів, що робить його холоднішим і гарячішим за міжгалактичне середовище.

Причини витоку газу досі невідомі, можливо, це наднові, зоряний вітер, струмені чорних дір і зворотний зв’язок. Незалежно від точних механізмів, які діють, цей процес дихання зрештою припиняється, що астрономи називають «гасінням».

Розуміння того, як дихають галактики, має важливе значення для розгадки складного зв’язку між потоком газу, утворенням зірок і еволюцією галактик. Поточні дослідження та огляди в цій галузі продовжують поглиблювати наші знання про космос і наше місце в ньому.