Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Народження нової планети: докази зіткнення планет, виявлені в далекій зоряній системі

ByВікі Ставропулу

Жовтень 19, 2023
Народження нової планети: докази зіткнення планет, виявлені в далекій зоряній системі

Астрономи потенційно виявили наслідки масштабного зіткнення двох планет-гігантів у далекій зоряній системі. Якщо зіткнення буде підтверджено, це може надати унікальну можливість спостерігати народження нової планети та отримати уявлення про процес формування планет.

У грудні 2021 року астрономи спостерігали звичайну сонцеподібну зірку, відому як ASASSN-21qj, яка відчувала незвичайне мерехтіння та затемнення. Хоча ці явища не є рідкістю і зазвичай пов’язані з проходженням матеріалу між зіркою та Землею, астроном-любитель на ім’я Арту Сайніо зазначив, що випромінювання інфрачервоного світла від зірки зросло приблизно на 4% за два з половиною роки до подія затемнення.

На основі цих спостережень дослідники припускають, що мерехтіння та затемнення можна пояснити катастрофічним зіткненням двох планет. Вважається, що гігантські зіткнення такого характеру є поширеними на останніх стадіях формування планет і можуть суттєво впливати на розміри, склад і орбіти планет у системі.

Зіткнення вивільнило б величезну кількість енергії, утворивши гарячу сяючу масу матеріалу, яка була б у сотні разів більша за вихідні планети. Це розширене планетарне тіло, яке спостерігали за допомогою космічного телескопа NASA WISE, поступово охолоджувалось і стискалося протягом мільйонів років, потенційно утворюючи абсолютно нову планету.

Удар також міг би створити клуби уламків, деякі з яких випарувалися б і конденсувалися в лід і гірські кристали. Ці шлейфи могли пройти між ASASSN-21qj і Землею, викликаючи непостійне затемнення зірки.

Якщо інтерпретація цих подій правильна, вивчення цієї зоряної системи може дати цінну інформацію про механізми формування планет. З обмежених спостережень, проведених досі, дослідники дійшли висновку, що планети, що зіткнулися, були в кілька разів більші за масу Землі, потенційно порівняні за розміром з Ураном і Нептуном. Крім того, температура тіла після удару була оцінена приблизно в 700 °C, що свідчить про наявність елементів з низькою температурою кипіння, таких як вода.

Це відкриття відкриває нове вікно в розуміння зіткнень планет і народження нових світів. Вивчаючи наслідки таких подій, вчені можуть відкрити важливу інформацію про процеси, які формують наш Всесвіт.

джерела:
– [Джерело 1 – Назва джерела 1]
– [Джерело 2 – Назва джерела 2]

By Вікі Ставропулу

Схожі теми

наука

Нове відкриття: масивний високошвидкісний реактивний потік знайдено в атмосфері Юпітера

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота
наука

Вимирання мальвінокхосанської біоти та колапс полярних екосистем

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота
наука

Революційне дослідження виявило тривожне глибоке відбілювання коралів

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

наука

Нове відкриття: масивний високошвидкісний реактивний потік знайдено в атмосфері Юпітера

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Вимирання мальвінокхосанської біоти та колапс полярних екосистем

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Революційне дослідження виявило тривожне глибоке відбілювання коралів

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Університет Арізони відкриває Арізонський астробіологічний центр для дослідження походження життя

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі