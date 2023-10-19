Народження нової планети: докази зіткнення планет, виявлені в далекій зоряній системі

Астрономи потенційно виявили наслідки масштабного зіткнення двох планет-гігантів у далекій зоряній системі. Якщо зіткнення буде підтверджено, це може надати унікальну можливість спостерігати народження нової планети та отримати уявлення про процес формування планет.

У грудні 2021 року астрономи спостерігали звичайну сонцеподібну зірку, відому як ASASSN-21qj, яка відчувала незвичайне мерехтіння та затемнення. Хоча ці явища не є рідкістю і зазвичай пов’язані з проходженням матеріалу між зіркою та Землею, астроном-любитель на ім’я Арту Сайніо зазначив, що випромінювання інфрачервоного світла від зірки зросло приблизно на 4% за два з половиною роки до подія затемнення.

На основі цих спостережень дослідники припускають, що мерехтіння та затемнення можна пояснити катастрофічним зіткненням двох планет. Вважається, що гігантські зіткнення такого характеру є поширеними на останніх стадіях формування планет і можуть суттєво впливати на розміри, склад і орбіти планет у системі.

Зіткнення вивільнило б величезну кількість енергії, утворивши гарячу сяючу масу матеріалу, яка була б у сотні разів більша за вихідні планети. Це розширене планетарне тіло, яке спостерігали за допомогою космічного телескопа NASA WISE, поступово охолоджувалось і стискалося протягом мільйонів років, потенційно утворюючи абсолютно нову планету.

Удар також міг би створити клуби уламків, деякі з яких випарувалися б і конденсувалися в лід і гірські кристали. Ці шлейфи могли пройти між ASASSN-21qj і Землею, викликаючи непостійне затемнення зірки.

Якщо інтерпретація цих подій правильна, вивчення цієї зоряної системи може дати цінну інформацію про механізми формування планет. З обмежених спостережень, проведених досі, дослідники дійшли висновку, що планети, що зіткнулися, були в кілька разів більші за масу Землі, потенційно порівняні за розміром з Ураном і Нептуном. Крім того, температура тіла після удару була оцінена приблизно в 700 °C, що свідчить про наявність елементів з низькою температурою кипіння, таких як вода.

Це відкриття відкриває нове вікно в розуміння зіткнень планет і народження нових світів. Вивчаючи наслідки таких подій, вчені можуть відкрити важливу інформацію про процеси, які формують наш Всесвіт.

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