Бурхлива історія галактики Андромеди розкрита галактичним археологічним проектом

Нещодавній галактичний археологічний проект, проведений міжнародною командою астрофізиків, відкрив бурхливу та драматичну історію галактики Андромеди, найближчої великої галактики до нашого Чумацького Шляху. Аналізуючи хімічний склад зірок Андромеди, дослідники змогли реконструювати її минуле. Вони виявили велику кількість елементів, включаючи планетарні туманності та червоні гіганти, що вказує на бурхливий процес формування. Насправді команда вважає, що створення Андромеди було більш хаотичним, ніж формування Чумацького Шляху.

Дослідники припускають, що на Андромеді стався спалах інтенсивного зореутворення, який заклав основу галактики, після чого послідував вторинний період народження зірок між 2 мільярдами і 4.5 мільярдами років тому. Цей другий період зорепаду, ймовірно, був викликаний «мокрим злиттям», коли Андромеда зіткнулася та злилася з іншою багатою на газ галактикою. Приплив газу в цьому злитті сприяв подальшому утворенню зірок.

Команда також знайшла докази того, що Андромеда зазнавала зіткнень і злиття з іншими галактиками в минулому. Досліджуючи хімічний склад зірок в Андромеди, вони визначили дві чіткі ознаки в її компонентах диска. Одна група зірок мала в десять разів більше кисню, ніж залізо, тоді як інша група мала однакову кількість обох елементів. Ця цінна знахідка проливає світло на природу передбачуваного зіткнення та його вплив на зоряне населення Андромеди.

Проект галактичної археології не тільки дає зрозуміти минуле Андромеди, але й натякає на її бурхливе майбутнє. Зараз Чумацький Шлях і Андромеда знаходяться на шляху зіткнення, яке, за прогнозами, зіткнеться приблизно через 4.5 мільярда років. Це зіткнення призведе до значної трансформації для обох галактик, стираючи їх характерні спіральні рукави. Зоряне населення, включаючи нашу власну Сонячну систему, виживе, але буде викинуто на нові орбіти навколо нового галактичного центру.

Висновки команди сприяють ширшому дослідженню походження хімічних елементів у Всесвіті. Подальші дослідження з використанням передових телескопів, таких як космічний телескоп Джеймса Вебба, продовжуватимуть досліджувати Андромеди та забезпечать глибше розуміння її історії та походження.

джерела:

– The Astrophysical Journal Letters