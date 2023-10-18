Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Бурхлива історія галактики Андромеди розкрита галактичним археологічним проектом

ByГабріель Бота

Жовтень 18, 2023
Бурхлива історія галактики Андромеди розкрита галактичним археологічним проектом

Нещодавній галактичний археологічний проект, проведений міжнародною командою астрофізиків, відкрив бурхливу та драматичну історію галактики Андромеди, найближчої великої галактики до нашого Чумацького Шляху. Аналізуючи хімічний склад зірок Андромеди, дослідники змогли реконструювати її минуле. Вони виявили велику кількість елементів, включаючи планетарні туманності та червоні гіганти, що вказує на бурхливий процес формування. Насправді команда вважає, що створення Андромеди було більш хаотичним, ніж формування Чумацького Шляху.

Дослідники припускають, що на Андромеді стався спалах інтенсивного зореутворення, який заклав основу галактики, після чого послідував вторинний період народження зірок між 2 мільярдами і 4.5 мільярдами років тому. Цей другий період зорепаду, ймовірно, був викликаний «мокрим злиттям», коли Андромеда зіткнулася та злилася з іншою багатою на газ галактикою. Приплив газу в цьому злитті сприяв подальшому утворенню зірок.

Команда також знайшла докази того, що Андромеда зазнавала зіткнень і злиття з іншими галактиками в минулому. Досліджуючи хімічний склад зірок в Андромеди, вони визначили дві чіткі ознаки в її компонентах диска. Одна група зірок мала в десять разів більше кисню, ніж залізо, тоді як інша група мала однакову кількість обох елементів. Ця цінна знахідка проливає світло на природу передбачуваного зіткнення та його вплив на зоряне населення Андромеди.

Проект галактичної археології не тільки дає зрозуміти минуле Андромеди, але й натякає на її бурхливе майбутнє. Зараз Чумацький Шлях і Андромеда знаходяться на шляху зіткнення, яке, за прогнозами, зіткнеться приблизно через 4.5 мільярда років. Це зіткнення призведе до значної трансформації для обох галактик, стираючи їх характерні спіральні рукави. Зоряне населення, включаючи нашу власну Сонячну систему, виживе, але буде викинуто на нові орбіти навколо нового галактичного центру.

Висновки команди сприяють ширшому дослідженню походження хімічних елементів у Всесвіті. Подальші дослідження з використанням передових телескопів, таких як космічний телескоп Джеймса Вебба, продовжуватимуть досліджувати Андромеди та забезпечать глибше розуміння її історії та походження.

джерела:
– The Astrophysical Journal Letters

By Габріель Бота

Схожі теми

наука

Часткове місячне затемнення відбудеться 28-29 жовтня 2023 року

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа
наука

Приголомшливий вид кільцеподібного сонячного затемнення з космосу

Жовтень 20, 2023 Роберт Ендрю
наука

Будьте готові до метеорного потоку Оріоніди

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу

Ти пропустив

наука

Часткове місячне затемнення відбудеться 28-29 жовтня 2023 року

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Приголомшливий вид кільцеподібного сонячного затемнення з космосу

Жовтень 20, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
наука

Будьте готові до метеорного потоку Оріоніди

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Сповіщення про сонячну бурю: потенційна можливість інтенсивної сонячної бурі

Жовтень 20, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі