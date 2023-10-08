DLR будує випробувальний стенд для марсіанських і місячних ботів

Команда робототехніки DLR, німецького космічного агентства, побудувала випробувальний стенд площею 1500 квадратних метрів для своїх майбутніх роботів-дослідників Марса та Місяця. Цей випробувальний стенд, розташований у місті Оберпфаффенхофен за межами Центру робототехніки та мехатроніки DLR, забезпечує імітаційне середовище для тестування продуктивності цих роботів.

Випробувальний стенд оснащений імітаторами як місячної, так і марсіанської поверхонь, включаючи такі матеріали, як базальт, лавові породи та сювіт. Він містить різні перешкоди на місцевості, такі як піщані дюни, пагорби, тунелі, яри, валуни та кургани, через які роботи повинні пройти. Мета — перевірити здатність роботів добувати зразки та пересуватися різними типами місцевості.

Одним із ключових аспектів тестування є координація кількох роботизованих платформ. Тестовий стенд має на меті оцінити, як ці роботи можуть ефективно працювати разом з точки зору вилучення зразків і навігації. Роботи також використовуватимуть динамічно створені карти простору, щоб допомогти їм у навігації.

Хоча випробувальний стенд має свої обмеження, такі як його розмір і відсутність вакуумної герметичності середовища або симуляції сили тяжіння, він служить своїй меті, щоб забезпечити реалістичну місцевість для роботів, на яких тестуватимуться. Він не був розроблений для перевірки радіаційної стійкості або атмосферних умов, які можна оцінити різними способами.

Першою місією, яка використовуватиме цей випробувальний стенд, стане марсохід IDEFIX, розроблений у співпраці з французьким космічним агентством CNES. Марсохід збирається відправити на Фобос у рамках місії MMX з Японії.

Очікується, що випробувальний стенд DLR для марсіанських і місячних ботів стане цінним ресурсом для агентства та його партнерів у розробці та вдосконаленні технологій, необхідних для майбутніх космічних місій.

джерела:

– DLR – випробувальний полігон на Місяць і Марс для роботизованих місій

– UT – Інженери розробили робота, який може прилипати до астероїдів, повзати вздовж і плавати навколо купи щебеню

– UT – NASA тестує роботизовану змію, яка могла б досліджувати інші світи

– UT – Робот із відростками, що розширюються, міг би досліджувати марсіанські печери та скелі