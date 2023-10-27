Рідкісний погляд: суботнє часткове місячне затемнення розкриває драму природи з неба

Цієї суботи природа готова влаштувати захоплююче небесне шоу, адже на нічному небі очікується рідкісне та захоплююче часткове місячне затемнення. Між 8.35:9.53 і 80:XNUMX люди по всій країні матимуть можливість спостерігати приголомшливий «укус» нижнього краю повного місяця. XNUMX-хвилинне вікно представляє дорогоцінний момент, якого з нетерпінням чекають як ентузіасти, так і любителі неба.

На відміну від повного місячного затемнення, коли Місяць повністю поглинений тінню Землі, це буде часткове місячне затемнення — лише частина поверхні Місяця буде занурена в тінь. У середині затемнення, приблизно о 9.15:XNUMX, «укус» буде найбільш вираженим, пропонуючи чарівне візуальне задоволення для тих, кому пощастить його спостерігати.

Девід Мур, генеральний директор Astronomy Ireland, пояснює, що місячні затемнення є відносно рідкісним явищем в Ірландії. «Як правило, можна очікувати побачити місячне затемнення кожні пару років, але наша мінлива погода означає, що нам, можливо, доведеться чекати десятиліття, щоб мигцем побачити його», — додає він. Проте Мур залишається оптимістом щодо шансів, що хтось у країні стане свідком космічної події, незалежно від погодних умов.

Навіть попри хмарне небо все ще є проблиск надії. Завдяки 80-хвилинній тривалості він дозволяє невеликий розрив у хмарах, який може показати видовище. Пан Мур радить людям продовжувати оглядати небо кожні п’ять хвилин, незалежно від початкової перспективи. Проте, якщо погода сприятиме, він рекомендує встановити будильник на 9.15:XNUMX — оптимальний час для спостереження за чудовим «укусом», який виявиться на поверхні Місяця.

Френсіс Маккарті, педагог з обсерваторії замку Блекрок у Корку, пояснює, що під час затемнення Місяць може мати дещо інший колір. Коли сонячному світлу вдається просочитися крізь атмосферу Землі й досягти Місяця, атмосфера відкидає «нечітку» тінь, надаючи Місяцю червонуватий відтінок. Це явище може являти собою сірий або тонко червоний місяць, пропонуючи ще більш захоплюючий візуальний досвід.

Щоб відзначити цю історичну подію, Astronomy Ireland планує опублікувати часткове місячне затемнення в спеціальному випуску свого журналу. Організація також запрошує любителів астрономії та фотографів надіслати свої найкращі фотографії затемнення, щоб зафіксувати чарівну магію, що розкривається на нашому нічному небі.