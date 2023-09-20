Астронавти виконують завдання на борту Міжнародної космічної станції

Десять мешканців зараз живуть на Міжнародній космічній станції (МКС), яка є дослідницькою лабораторією та космодромом для міжнародної співпраці в дослідженні космосу. Троє нових членів екіпажу прибули 19 вересня і почали пристосовуватися до життя в невагомості.

Лорал О'Хара з НАСА та Ніколай Чуб з Роскосмосу вперше вийшли на орбіту, і вони вже взялися за виконання різноманітних завдань з обслуговування. О'Хара обробив зразки води, щоб оцінити якість води на борту станції, а Чаб брав участь в експерименті з оцінки серцево-судинної та дихальної функцій.

Двоє нових членів екіпажу разом із бортінженером Роскосмосу Олегом Кононенком були доставлені на МКС на кораблі "Союз МС-24". Частину свого дня Кононенко присвятив перевантаженню вантажу з «Союзу» та адаптації до життя на борту станції.

Готуючись до відльоту 27 вересня, астронавт NASA Френк Рубіо, командир Сергій Прокоп’єв і бортінженер Роскосмосу Дмитро Петелін провели час, щоб ознайомитися з життям на орбіті та завершити підготовку до ручного керованого зниження космічного корабля «Союз МС-23».

Інші члени екіпажу Expedition 69, які прибули в серпні, звикли до своїх справ і активно займаються різними завданнями. Жасмін Могбелі з НАСА збирав дані про артеріальний тиск, Андреас Могенсен з ЄКА випробував нову систему освітлення, щоб підтримувати циркадний ритм, Сатоші Фурукава з JAXA виконував завдання з технічного обслуговування внутрішньої кульової камери, а Костянтин Борисов з Роскосмосу зосередився на задачах орбітального водопроводу.

Члени екіпажу МКС продовжують працювати над поставленими завданнями, сприяючи науковим дослідженням і вивченню космосу.

джерела:

Міжнародна космічна станція

НАСА

Роскосмос

Європейське космічне агентство

Японське агентство аерокосмічних досліджень