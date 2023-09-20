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Астронавти виконують завдання на борту Міжнародної космічної станції

ByМамфо Брешіа

Вересень 20, 2023
Астронавти виконують завдання на борту Міжнародної космічної станції

Десять мешканців зараз живуть на Міжнародній космічній станції (МКС), яка є дослідницькою лабораторією та космодромом для міжнародної співпраці в дослідженні космосу. Троє нових членів екіпажу прибули 19 вересня і почали пристосовуватися до життя в невагомості.

Лорал О'Хара з НАСА та Ніколай Чуб з Роскосмосу вперше вийшли на орбіту, і вони вже взялися за виконання різноманітних завдань з обслуговування. О'Хара обробив зразки води, щоб оцінити якість води на борту станції, а Чаб брав участь в експерименті з оцінки серцево-судинної та дихальної функцій.

Двоє нових членів екіпажу разом із бортінженером Роскосмосу Олегом Кононенком були доставлені на МКС на кораблі "Союз МС-24". Частину свого дня Кононенко присвятив перевантаженню вантажу з «Союзу» та адаптації до життя на борту станції.

Готуючись до відльоту 27 вересня, астронавт NASA Френк Рубіо, командир Сергій Прокоп’єв і бортінженер Роскосмосу Дмитро Петелін провели час, щоб ознайомитися з життям на орбіті та завершити підготовку до ручного керованого зниження космічного корабля «Союз МС-23».

Інші члени екіпажу Expedition 69, які прибули в серпні, звикли до своїх справ і активно займаються різними завданнями. Жасмін Могбелі з НАСА збирав дані про артеріальний тиск, Андреас Могенсен з ЄКА випробував нову систему освітлення, щоб підтримувати циркадний ритм, Сатоші Фурукава з JAXA виконував завдання з технічного обслуговування внутрішньої кульової камери, а Костянтин Борисов з Роскосмосу зосередився на задачах орбітального водопроводу.

Члени екіпажу МКС продовжують працювати над поставленими завданнями, сприяючи науковим дослідженням і вивченню космосу.

джерела:

  • Міжнародна космічна станція
  • НАСА
  • Роскосмос
  • Європейське космічне агентство
  • Японське агентство аерокосмічних досліджень

By Мамфо Брешіа

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