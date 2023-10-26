Відкриття дивовижної еволюції ноктиліоноїдних кажанів

Ноктиліонідні кажани, різноманітна група кажанів, які в основному зустрічаються в американських тропіках, давно були предметом захоплення вчених. Нараховуючи понад 200 видів, ці кажани еволюціонували, щоб мати щелепи та зуби, які ідеально підходять для використання різноманітних джерел їжі. Недавнє дослідження, опубліковане в Nature Communications, вивчає приголомшливі адаптації цих кажанів і проливає нове світло на еволюцію облич ссавців.

Порівнюючи різні види ноктіліоноїдних кажанів, дослідницька група зробила дивовижні відкриття про те, як еволюціонують і розвиваються щелепи та зуби ссавців. Завдяки широкому аналізу форм і розмірів щелеп, премолярів і молярів кажанів за допомогою комп’ютерної томографії та інших методів дослідники виявили послідовні зміни кількості зубів, розміру, форми та положення. Наприклад, види з короткими мордами мають меншу кількість зубів через обмежений простір, тоді як кажани з довшими щелепами мають місце для більшої кількості зубів, подібно до конфігурації зубів предка плацентарних ссавців.

Провідний автор, Алекса Садієр, підкреслює вражаючу швидкість, з якою відбулися ці адаптації: «У кажанів є всі чотири типи зубів — різці, ікла, премоляри та корінні зуби — як і ми. Ноктиліонідні кажани виробили величезну різноманітність дієт всього за 25 мільйонів років, що є дуже коротким проміжком часу для цих адаптацій». Ця подорож трансформації харчування призвела до широкого спектру структур щелеп і зубів у цих кажанів, що дозволило їм харчуватися фруктами, нектаром, комахами, рибою і навіть кров’ю.

Незважаючи на значний прогрес, досягнутий у розумінні еволюції ноктиліоноїдних кажанів, точні фактори, які спровокували їх харчові адаптації, залишаються невідомими. Питання про те, як ці кажани швидко розвинули таку різноманітну структуру щелепи та зубів, все ще залишаються невідомими. Вивчаючи цих кажанів, вчені сподіваються розгадати таємниці того, як формуються та ростуть наші власні зуби.

Питання та відповіді:

Питання: Скільки існує видів кажанів-ноктіліонідів?

Відповідь: Існує понад 200 видів ноктиліоподібних кажанів, переважно в американських тропіках.

З: Які типи джерел їжі використовують ноктиліонідні кажани?

Відповідь: Кажани-ноктіліоніди пристосували свої щелепи та зуби для живлення різноманітними джерелами їжі, включаючи комах, фрукти, нектар, рибу та кров.

З: Як швидко відбулися адаптації у ноктиліоноїдних кажанів?

Відповідь: Кажани-ноктіліоніди виробили різноманітні дієти та відповідні структури щелеп і зубів лише за 25 мільйонів років.