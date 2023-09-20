Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Надзвичайно великий телескоп: розкриття таємниць Всесвіту

ByМамфо Брешіа

Вересень 20, 2023
Надзвичайно великий телескоп: розкриття таємниць Всесвіту

Зараз триває будівництво Надзвичайно великого телескопа (ELT) у чилійській пустелі Атакама з амбітною метою створити найбільший телескоп із коли-небудь побудованих. Завдяки діаметру основного дзеркала 39 метрів – трохи менше, ніж культова Тріумфальна арка в Парижі – і головній конструкції, що важить приголомшливі 3700 тонн, ELT прагне революціонізувати наше розуміння Всесвіту.

В основі ELT лежить вдосконалений пристрій зображення MICADO (багатоадаптивна оптична камера для глибоких спостережень). Розроблений Дослідницькою лабораторією космічних і астрофізичних приладів (LESIA) Паризької обсерваторії, MICADO дозволить ELT робити детальні зображення далеких галактик, окремих зірок і навіть допомагати в пошуку екзопланет за межами нашої Сонячної системи.

Однією з проблем, з якою стикаються наземні спостереження, є турбулентність земної атмосфери, яка погіршує якість зображень. Щоб компенсувати це, ELT включає систему адаптивної оптики. Янн Кленет з LESIA пояснює, що ця система вимірює деформацію світла за допомогою датчика, а потім використовує коригувальну оптику – дзеркала з актуаторами – для покращення якості зображення. Потужний комп’ютер визначає команди, які надсилаються дзеркалам, забезпечуючи оптимальну продуктивність.

Конфігурація ELT із п’ятьма дзеркалами забезпечить астрономам безпрецедентну різкість і ясність у їхніх спостереженнях. Завдяки своїм величезним розмірам та інноваційним технологіям ELT обіцяє розкрити нове розуміння таємниць Всесвіту та розширити наші знання про космос.

джерела:
– Європейська південна обсерваторія (ESO)
– Дослідницька лабораторія космічної та астрофізичної апаратури (LESIA) Паризької обсерваторії в Медоні

Визначення:
– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): вдосконалена камера для зображень, розроблена для Надзвичайно великого телескопа
– Екзопланети: планети, які існують за межами нашої Сонячної системи
– Адаптивна оптика: метод, який використовується для компенсації атмосферної турбулентності під час наземних спостережень шляхом вимірювання та корекції деформації світла.

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

наука

ISRO продовжує спроби встановити контакт із посадковим апаратом і марсоходом Chandrayaan-3

Вересень 24, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Астронавт Френк Рубіо шкодує про подовження тривалості місії

Вересень 24, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Дослідники створюють синтетичні види без біохімії та дотримуються еволюційних принципів

Вересень 24, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

наука

ISRO продовжує спроби встановити контакт із посадковим апаратом і марсоходом Chandrayaan-3

Вересень 24, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Астронавт Френк Рубіо шкодує про подовження тривалості місії

Вересень 24, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Дослідники створюють синтетичні види без біохімії та дотримуються еволюційних принципів

Вересень 24, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Карибська медуза вчиться уникати перешкод

Вересень 24, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі