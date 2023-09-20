Надзвичайно великий телескоп: розкриття таємниць Всесвіту

Зараз триває будівництво Надзвичайно великого телескопа (ELT) у чилійській пустелі Атакама з амбітною метою створити найбільший телескоп із коли-небудь побудованих. Завдяки діаметру основного дзеркала 39 метрів – трохи менше, ніж культова Тріумфальна арка в Парижі – і головній конструкції, що важить приголомшливі 3700 тонн, ELT прагне революціонізувати наше розуміння Всесвіту.

В основі ELT лежить вдосконалений пристрій зображення MICADO (багатоадаптивна оптична камера для глибоких спостережень). Розроблений Дослідницькою лабораторією космічних і астрофізичних приладів (LESIA) Паризької обсерваторії, MICADO дозволить ELT робити детальні зображення далеких галактик, окремих зірок і навіть допомагати в пошуку екзопланет за межами нашої Сонячної системи.

Однією з проблем, з якою стикаються наземні спостереження, є турбулентність земної атмосфери, яка погіршує якість зображень. Щоб компенсувати це, ELT включає систему адаптивної оптики. Янн Кленет з LESIA пояснює, що ця система вимірює деформацію світла за допомогою датчика, а потім використовує коригувальну оптику – дзеркала з актуаторами – для покращення якості зображення. Потужний комп’ютер визначає команди, які надсилаються дзеркалам, забезпечуючи оптимальну продуктивність.

Конфігурація ELT із п’ятьма дзеркалами забезпечить астрономам безпрецедентну різкість і ясність у їхніх спостереженнях. Завдяки своїм величезним розмірам та інноваційним технологіям ELT обіцяє розкрити нове розуміння таємниць Всесвіту та розширити наші знання про космос.

джерела:

– Європейська південна обсерваторія (ESO)

– Дослідницька лабораторія космічної та астрофізичної апаратури (LESIA) Паризької обсерваторії в Медоні

Визначення:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): вдосконалена камера для зображень, розроблена для Надзвичайно великого телескопа

– Екзопланети: планети, які існують за межами нашої Сонячної системи

– Адаптивна оптика: метод, який використовується для компенсації атмосферної турбулентності під час наземних спостережень шляхом вимірювання та корекції деформації світла.