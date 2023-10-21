Космічний телескоп Джеймса Вебба спостерігає за карликовими планетами в поясі Койпера

Використовуючи космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), астрономи провели значні спостереження за трьома карликовими планетами, розташованими в поясі Койпера. Карликові планети – Седна, Гонгонг і Кваоар – були досліджені за допомогою даних, отриманих за допомогою ближнього інфрачервоного спектрометра Вебба (NIRSpec). Ці спостереження дозволили зрозуміти їхні орбіти та склад, включаючи присутність легких вуглеводнів і складних органічних молекул, які, як вважають, є результатом впливу метану.

Пояс Койпера, регіон на зовнішніх краях нашої Сонячної системи, населений численними крижаними об’єктами. Дослідження об’єктів пояса Койпера (KBO), також відомих як транснептунові об’єкти (TNO), революціонізувало наше розуміння історії Сонячної системи. Досліджуючи розташування та характеристики KBOs, вчені отримали уявлення про гравітаційні течії, які сформували нашу Сонячну систему, і розкрили динамічну історію міграцій планет.

Спостереження JWST за карликовими планетами в поясі Койпера означають значний крок вперед у нашому дослідженні зовнішньої Сонячної системи. Міжнародна група астрономів під керівництвом професора Джошуа Емері з Університету Північної Арізони пролила нове світло на склад і поведінку цих віддалених об’єктів. Результати дослідження, докладно викладені в препринтній статті, розглянутій для публікації в журналі Icarus, надають цінну інформацію для поточних досліджень пояса Койпера.

Хоча наші знання про Транснептуновий регіон і пояс Койпера залишаються обмеженими, такі місії, як «Вояджер-2» і «Нові горизонти», зробили внесок у наше розуміння. Однак запуск космічного телескопа Джеймса Вебба викликав величезне хвилювання серед астрономів. Його можливості отримання інфрачервоних зображень мають потенціал для відкриття нових відкриттів і глибшого розуміння зовнішньої Сонячної системи та її небесних об’єктів.

джерела:

– Космічний телескоп Джеймса Вебба: https://www.jwst.nasa.gov/

– Пояс Койпера: NASA Science, «Пояс Койпера»: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

– Транснептунові об’єкти (TNO): Дослідження Сонячної системи NASA, «Транснептунові об’єкти (TNO)»: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ поглиблений/