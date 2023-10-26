Вивчення моделей руху: спільність організмів

Вчені з Університету Джона Гопкінса зробили цікаве спостереження щодо моделей руху різних організмів. Їхнє дослідження показує, що організми, починаючи від мікробів і закінчуючи людьми, демонструють подібні моделі руху, щоб краще розуміти та сприймати навколишнє середовище. Це дослідження може вплинути на такі дисципліни, як робототехніка та когнітивні науки.

Дослідження було зосереджено на рибах-ножах, видах, які випромінюють електричні розряди, щоб знайти притулок і уникнути хижаків. Дослідники помітили, що коли світло було вимкнено, риби демонстрували часті рухи вперед-назад, що дозволяло їм активно відчувати навколишнє середовище в темній воді. Навпаки, в добре освітлених умовах риба-ніж м’яко погойдувалась із нечастими сплесками швидкого руху. Ця зміна поведінки пояснюється потребою риб активніше досліджувати навколишнє середовище, коли невизначеність висока, і повернутися до більш стабільного режиму «використання», коли невизначеність зменшується.

Цікаво, що дослідники виявили, що така поведінка перемикання режимів не обмежується лише рибою. Створивши модель для імітації ключових сенсорних дій, вони визначили такі ж сенсорно-залежні рухи в інших організмах, включаючи амебу, міль, тарганів, кажанів, мишей і людей. Ці знахідки демонструють, що організми різних видів виробили подібні стратегії для оптимізації свого сприйняття світу.

Наслідки дослідження виходять за рамки розуміння поведінки тварин. Дослідники вважають, що їх знання можна застосувати для вдосконалення конструкції пошуково-рятувальних дронів, космічних марсоходів та інших автономних роботів. Впровадивши ці сенсорно-залежні моделі рухів у роботизовані системи керування, вчені сподіваються покращити здатність роботів орієнтуватися та розуміти навколишнє середовище.

Загалом, це дослідження проливає світло на взаємозв’язок патернів руху різних організмів. Це підкреслює, як еволюція призвела до конвергенції подібних рішень, навіть у видів, які знаходяться далеко один від одного на дереві життя. Рухаючись вперед, подальше дослідження несвідомих сенсорних рухів у тварин та інших живих організмів обіцяє поглибити наше розуміння пізнання та потенційно надихнути на інноваційні досягнення в робототехніці.

FAQ

Який головний висновок дослідження, проведеного вченими з Університету Джона Хопкінса?

Основний висновок полягає в тому, що організми, починаючи від мікробів і закінчуючи людьми, демонструють подібні моделі руху, щоб розуміти та сприймати своє оточення.

Які організми були конкретно згадані у висновках дослідження?

Результати дослідження включають електричних ножів, амеб, міль, тарганів, кажанів, мишей і людей.

Які потенційні застосування має це дослідження?

Дослідження має значення для таких дисциплін, як робототехніка та когнітивні науки. Його можна використовувати для покращення конструкції та функціональності пошуково-рятувальних безпілотників, космічних марсоходів та інших автономних роботів.