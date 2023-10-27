Розкриття загадкового походження Всесвіту: нове уявлення про його еволюцію та межі

Дослідники з Австралійського національного університету (ANU) нещодавно створили новаторське зображення історії Всесвіту, що дало нам повне розуміння його еволюції за останні 13.8 мільярдів років. Однак це чудове дослідження вводить інтригуючу гіпотезу, яка кидає виклик домінуючим уявленням про походження Всесвіту.

Замість сингулярності дослідження припускає, що Всесвіт міг виникнути з «інстантону», сутності, яка має чітку масу та розмір. Це дивовижне одкровення, подане за допомогою інноваційних графічних сюжетів, проливає світло на таємниці, що оточують межі та трансформації Всесвіту.

Провідний автор, почесний доцент Чарлі Лайнвівер підкреслює головну мотивацію дослідження, заявляючи про бажання зрозуміти походження всіх об’єктів у Всесвіті. Очевидно, що з того моменту, як Всесвіт народився в надзвичайно гарячому Великому вибуху, йому не вистачало таких сутностей, як атоми, протони, зірки та галактики. Однак, коли Всесвіт почав охолоджуватися, ці об’єкти конденсувалися з палаючого фону, що призвело до надзвичайної різноманітності небесних тіл, які ми спостерігаємо сьогодні.

Щоб проілюструвати цей складний процес космологічної еволюції, дослідники використали два сюжети. Перша з’ясовує температуру та щільність Всесвіту, що розширюється, коли він поступово охолоджується. У той же час другий графік демонструє масу та розміри кожного видимого об’єкта у Всесвіті, що призводить до найповнішої діаграми, коли-небудь створеної.

Інтригуючим є те, що дослідження також привертає увагу до наявності заборонених областей на нанесеному графіку. У цих регіонах об’єкти не можуть перевищувати щільність чорних дір або зменшуватися до таких мізерних розмірів, що квантова механіка приховує їхню сингулярну природу. Отже, це викликає значні питання щодо фундаментальної природи цих невловимих об’єктів.

Крім того, дослідники припустили, що якби спостережуваний Всесвіт був охоплений повним вакуумом без нічого за його межами, наш Всесвіт нагадував би велику чорну діру низької щільності. Однак вони запевняють нас, що є вагомі підстави вважати, що цей сценарій не так, створюючи відчуття полегшення серед цього інтригуючого розслідування.

Дослідження, проведене дослідниками АНУ, було опубліковано в The American Journal of Physics, що підтверджує важливість і достовірність їхніх висновків. Це новаторське дослідження не лише визначає наше розуміння походження Всесвіту, але й спрямовує нашу увагу на недосліджені території, запрошуючи до подальших розслідувань таємниць, які лежать за межами видимого Всесвіту.

Питання та відповіді:

З: Що таке інстантон?

Відповідь: Згідно з дослідженням, інстантон — це гіпотетична сутність із певним розміром і масою, яка, можливо, стала каталізатором початку Всесвіту.

З: Які заборонені регіони обговорюються в дослідженні?

Відповідь: Заборонені області позначають області на нанесеному графіку, де об’єкти не можуть перевищувати щільність чорних дір або зменшуватися до надзвичайно дрібних розмірів, які суперечать традиційному розумінню через ефект розмиття квантової механіки.

З: Як дослідження пропонує межі Всесвіту?

Відповідь: Дослідження показує, що якби за межами видимого Всесвіту нічого не було, він нагадував би велику чорну діру низької щільності.

З: Де було опубліковано дослідження?

A: Дослідження було опубліковано в The American Journal of Physics.