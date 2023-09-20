Несподіване відкриття величезних родовищ водню на сході Франції

На околиці Фольшвіллера, невеликого містечка на сході Франції, три непоказні сараї привернули значну увагу вчених, журналістів і громадськості. Ці навіси розташовані над свердловиною, яка спочатку була пробурена в 2006 році і тепер містить систему вимірювання газу під назвою SysMoG. Спочатку розроблений для виявлення підземної концентрації метану, SysMoG зробив дивовижне відкриття під час своїх досліджень — високі концентрації водню.

На глибині 1,100 метрів концентрація розчиненого водню досягає 14 відсотків, а на глибині 90 метрів вона може досягати 3,000 відсотків. Ці надзвичайні знахідки свідчать про те, що в регіоні Лотарингії, включаючи Фольшвіллер, може бути одне з найбільших відомих родовищ водню в світі з приблизно 46 мільйонами тонн білого водню.

Відкриття цих родовищ водню стало несподіваним результатом проекту Regalor, який мав на меті дослідити доцільність виробництва метану в регіоні Лотарингії. Проект також мав на меті дослідити наявність інших газів. Після припинення видобутку вугілля в Лотарингії в 2004 році Francaise de L'Energie запропонувала видобувати метан з вугільних родовищ регіону. Регіональний уряд залучив досвід Laboratoire GeoRessources для визначення життєздатності проекту, що призвело до розробки SysMoG у співпраці з франко-швейцарською компанією Solexperts.

SysMoG оснащений запатентованим зондом, який можна опускати на глибину до 1,500 метрів. Використовуючи мембрану для відділення газів від води, зонд дозволяє виділяти гази для аналізу поверхні. Раніше наявність підземних газів вимагала виведення води на поверхню та її дегазації.

Початкові вимірювання в свердловині показали, що 99 відсотків розчиненого газу на глибині 600 метрів становив метан, а 1 відсоток був воднем. Однак, коли команда просувалася глибше, вони спостерігали послідовне збільшення концентрації водню. На дні свердловини водень становив близько 20 відсотків розчиненого газу.

Для подальшого дослідження концентрації водню дослідники планують виміряти три інші свердловини на подібній глибині. Якщо концентрація водню з боків залишається високою, наступним кроком буде буріння 3,000-метрової свердловини, щоб перевірити, як концентрація водню змінюється з глибиною. Ця спроба також дозволить визначити, чи присутній водень у розчиненій чи газоподібній формі.

Відкриття цих покладів водню може мати серйозні наслідки для майбутнього чистої енергії. У зв’язку з тим, що водень називають значним паливом через його потенціал нульових викидів, велика кількість «білого водню» в регіоні Лотарингії може значною мірою сприяти глобальному переходу до чистої енергії.

Визначення:

– SysMoG: система вимірювання газу, яка використовується для вимірювання підземних концентрацій газу.

– Метан: газ без кольору та запаху, який часто асоціюється з природним газом і є потенційним джерелом енергії.

– Свердловина: вузький отвір, пробурений у землі для видобутку природних ресурсів або проведення геологічних досліджень.

– Водень: безбарвний газ, який можна використовувати як джерело палива завдяки високому вмісту енергії.

– Лотарингія: регіон у східній Франції, відомий видобутком вугілля.

джерела:

– Жак Піронон, директор з досліджень лабораторії GeoRessources в Університеті Лотарингії

– Дхананджай Хаділкар, журналіст із Парижа