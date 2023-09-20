Майбутнє дослідження космосу: розмова з Еріком Янсоном з НАСА

У майбутній лекції під назвою «Планети, астероїди та супутники… боже!», Ерік Янсон, заступник директора Відділу планетарних наук у штаб-квартирі NASA, розповість про останні та найцікавіші зусилля NASA у дослідженні космосу. Це включає в себе збір зразків з поверхні Марса, демонстрацію захисту планети шляхом навмисного зіткнення космічного корабля з астероїдом і дослідження супутника Юпітера Європи та його вкритого льодом океану.

Важко передбачити етапи, які молоді люди можуть очікувати побачити протягом свого життя в галузі дослідження космосу, оскільки технології швидко розвиваються, а інтереси змінюються. Проте є певні тенденції, які можна виділити. Не за горами повернення людей на Місяць і можлива висадка астронавтів на Марс. Роботизовані місії до різних планет, супутників і малих тіл Сонячної системи триватимуть, зосереджуючись на таких напрямках, як супутник Юпітера Європа, супутник Сатурна Титан і Уран. Також буде прогрес у визначенні населених світів за межами нашої Сонячної системи.

Роль NASA в досягненні наступних великих космічних проривів є життєво важливою, навіть якщо приватні компанії, такі як SpaceX, відіграють дедалі важливішу роль у космічних подорожах. Хоча приватні компанії мають бізнес-мотивацію, NASA фінансується для досягнення конкретних наукових, дослідницьких або технологічних цілей. Співпраця з промисловістю є звичайним явищем, але є випадки, коли NASA розробляє спеціалізовані інструменти або космічні кораблі власними силами, наприклад, марсоходи та космічні кораблі Europa Clipper.

Нещодавнє досягнення космічної програми Індії, яка висадилася на південному полюсі Місяця, заслуговує похвали. NASA цінує міжнародне співробітництво та визнає важливість обміну даними про місії на користь наукових відкриттів. Вони закликають своїх міжнародних колег робити те саме, сприяючи мирному дослідженню космосу.

Коли його запитали про його улюблений фільм або телешоу про космос чи дослідження космосу, Ерік Янсон назвав кілька улюблених, зокрема «Аполлон-13», «Марсіанин» та «Імперія завдає удару у відповідь». Однак він зрештою вибрав «The Right Stuff» своїм найкращим вибором. Фільм описує історію перших астронавтів Mercury Seven і захоплює уяву та виклики космічних подорожей у той час, коли вони переходили від наукової фантастики до реальності.

Лекція Еріка Янсона Уайлдера Пенфілда запланована на 13 листопада о 4:XNUMX в амфітеатрі Jeanne Timmins The Neuro.

Визначення:

NASA – Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, цивільне космічне агентство Сполучених Штатів, відповідальне за освоєння та дослідження космосу країни.

Програма дослідження Марса – програма НАСА, зосереджена на дослідженні Марса, включаючи вивчення клімату планети, геології та потенціалу підтримки життя.

Програма радіоізотопних енергетичних систем – програма NASA, яка розробляє та підтримує використання радіоізотопних енергетичних систем, які забезпечують електроенергією для місій у далекий космос, використовуючи тепло, що утворюється в результаті розпаду радіоактивних ізотопів.

Планетарний захист – вивчення та розробка методів захисту Землі від потенційних ударів астероїдів або комет.

Європа – один із супутників Юпітера, який, як вважають, має підповерхневий океан рідкої води під крижаною кіркою.

Комерційні послуги з корисного навантаження на Місяць – програма, спрямована на доставку науково-технічних місій на Місяць через партнерство з комерційними компаніями.

Perseverance Rover – місія НАСА на Марс, метою якої є дослідження придатності планети для проживання, пошук ознак стародавнього життя та збір зразків для можливого повернення на Землю.

Космічний телескоп Джеймса Вебба – майбутній космічний телескоп, який планується запустити в 2021 році, розроблений як найпотужніший космічний телескоп, коли-небудь створений.

Програма «Артеміда» — програма NASA, спрямована на висадку «першої жінки та наступного чоловіка» на Місяць до 2024 року.

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