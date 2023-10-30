Нове розуміння Урана: підтвердження інфрачервоних полярних сяйв

Нещодавно вчені зробили значний прорив у розумінні однієї з найзагадковіших планет нашої Сонячної системи. Протягом майже 20 років експерти шукали докази інфрачервоних полярних сяйв на Урані, і нарешті їх наявність підтверджено. Це відкриття не тільки розгадує деякі таємниці, що оточують Уран, але й дає цінну інформацію про планетарні магнітні поля та явища полярного сяйва.

Полярне сяйво, яке на Землі зазвичай називають північним і південним сяйвом, створюється, коли енергетичні частинки взаємодіють з атмосферою планети вздовж ліній магнітного поля. Ці взаємодії створюють характерне світіння, яке різниться на різних планетах. Юпітер і Марс, наприклад, демонструють ультрафіолетове полярне сяйво, тоді як Венера має таке ж зелене світіння, як і Земля. Меркурій, який не має атмосфери, представляє свої полярні сяйва як рентгенівську флуоресценцію своїх поверхневих мінералів.

Нове дослідження, опубліковане в Nature Astronomy, деталізує дослідження, яке привело до підтвердження інфрачервоних полярних сяйв на Урані. Команда вчених під керівництвом астрофізика Емми Томас з Університету Лестера у Великій Британії проаналізувала 224 зображення, отримані приладом NIRSPEC в обсерваторії Кека в 2006 році. Вони спеціально шукали ознаки іонізованого триатомного водню (H3+) – частинки, яка світіння може вказувати на зміни температури.

Проаналізувавши дані, дослідники виявили збільшення щільності H3+ в атмосфері планети, підтверджуючи наявність інфрачервоного полярного сяйва. Це відкриття має значні наслідки для розуміння того, чому Уран набагато гарячіший, ніж очікувалося, враховуючи його відстань від Сонця. Астрономи вже давно спантеличені цією температурною аномалією, і одна теорія припускає, що енергійні полярні сяйва на Урані можуть бути відповідальними за генерацію та відштовхування тепла від полярних сяйв до магнітного екватора.

Підтвердження інфрачервоних полярних сяйв на Урані відкриває нові можливості для вивчення полярних сяйв крижаних гігантів і покращує наше розуміння магнітних полів планет. Крім того, інформацію, зібрану з Урана, можна застосувати для вивчення інших екзопланет, подібних до Нептуна та Урана, надаючи розуміння їхньої атмосфери та потенційної придатності для життя.

FAQ

З: Що таке полярні сяйва?

Відповідь: Полярне сяйво – це природні світлові прояви, які виникають в атмосферах планет і спричинені взаємодією енергетичних частинок із магнітним полем планети.

З: Що таке інфрачервоне полярне сяйво?

A: Інфрачервоне полярне сяйво – це тип полярного сяйва, який випромінює світло в інфрачервоній області електромагнітного спектру.

З: Чому відкриття інфрачервоних полярних сяйв на Урані є важливим?

Відповідь: Підтвердження інфрачервоних полярних сяйв на Урані дозволяє вченим краще зрозуміти температурні аномалії планети та її магнітне поле, а також дає уявлення про подібні планети в нашій галактиці.

З: Як було підтверджено інфрачервоні полярні сяйва на Урані?

Відповідь: Вчені проаналізували зображення, отримані інструментом NIRSPEC в обсерваторії Кека, і виявили збільшення щільності іонізованого триатомного водню (H3+) в атмосфері Урана, що підтверджує наявність інфрачервоних полярних сяйв.