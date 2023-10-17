Роль вітрів у таненні крижаних щитів у Гренландії та Антарктиді

Дослідники з Університету Каліфорнії, Ірвіна та Утрехтського університету виявили, що поверхневий лід у Гренландії танув зі зростаючою швидкістю протягом останніх десятиліть, тоді як тенденція в Антарктиді рухалася в протилежному напрямку. У дослідженні, опублікованому в журналі Американського геофізичного союзу Geophysical Research Letters, вчені зосередилися на ролі фонових і стокових вітрів, поривів на схилах, які приносять тепле сухе повітря в контакт з льодовиками. Вони виявили, що танення крижаного щита Гренландії, пов’язане з цими вітрами, зросло більш ніж на 10% за останні 20 років, тоді як вплив вітрів на льодовиковий щит Антарктики зменшився на 32%.

Дослідження показали, що схилові вітри відповідальні за значну кількість танення поверхневого льоду в обох регіонах. Танення поверхневого льоду викликає стік і гідророзрив шельфового льоду, збільшуючи потік прісної води в океани та сприяючи підвищенню рівня моря. Однак поведінка глобального потепління в Північній і Південній півкулях призвела до контрастних результатів у Гренландії та Антарктиді.

У Гренландії танення поверхні під впливом вітру посилюється через потепління острова, і лише сонячного світла достатньо, щоб розтопити лід. Поєднання 10% зростання танення вітром і підвищення температури повітря на поверхні призвело до збільшення загального танення льоду на поверхні на 34%. Автори пояснюють цей результат частково впливом глобального потепління на Північноатлантичне коливання, яке принесло тепле повітря в Гренландію та інші арктичні райони.

І навпаки, загальне танення поверхні Антарктиди зменшилося приблизно на 15% з 2000 року. Однак це скорочення значною мірою пов’язано зі зменшенням на 32% танення спричиненого вітром на Антарктичному півострові, де вже впали два вразливі шельфові льодовики. Постійне відновлення антарктичної стратосферної озонової діри, відкритої у 1980-х роках, тимчасово допомагає ізолювати поверхню від подальшого танення.

Дослідники підкреслюють важливість моніторингу та моделювання танення льоду як у Гренландії, так і в Антарктиді, а також вивчення взаємозв’язку між вітром і льодом у контексті зміни клімату. Вони сподіваються, що це дослідження сприятиме посиленню моделей системи Землі, які використовуються в науці про клімат.

Це дослідження було проведено дослідниками з Каліфорнійського університету, Ірвіна та Утрехтського університету за фінансової підтримки Міністерства енергетики США, Національного наукового фонду та Нідерландської організації наукових досліджень.

Джерела: Каліфорнійський університет, Ірвін та Утрехтський університет