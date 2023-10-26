Захоплюючий марсіанський каньйон: дослідження лабіринту ночі

Зробіть крок у захопливе царство Марса з новим 3D-відео, випущеним Європейським космічним агентством (ESA). Це відео відправляє нас у віртуальну подорож дивовижним ландшафтом Nocti Labrytinthus, також відомим як «лабіринт ночі». Цей колосальний каньйон, що охоплює приблизно 740 миль, є видатним об’єктом, розташований у Валлес-Марінеріс, еквіваленті нашого Великого каньйону на Червоній планеті.

Вражаюче 3D-візуальне зображення було ретельно створено з використанням точних вимірювань, зібраних супутниками, що обертаються навколо Марса. Хоча кадри не є справжніми зображеннями в реальному часі, вони надають дивовижну детальну картину рельєфу Марса, спонукаючи ентузіастів космосу зануритися в це позаземне диво.

Лабіринт ночі може похвалитися крутими долинами, високими вулканами та надзвичайними розмірами. Долини всередині каньйону можуть досягати ширини до 18.6 миль і занурюватися на глибину 3.7 миль. Для порівняння, глибина Гранд-Каньйону Землі становить лише 1.1 милі, а ширина — 18 миль. Такі контрастні розміри підкреслюють пишність геологічних чудес Марса.

Це захоплююче відео служить чудовим інструментом для розуміння величезних масштабів нашого Всесвіту та небесних тіл, які він включає. Подібно до того, як незліченна кількість людей часто переглядає вражаючі відео з космічного телескопа Джеймса Вебба, створеного ESA, це 3D-дослідження марсіанського каньйону – це задоволення, яке вимагає багаторазового перегляду.

У той час як утворення Великого каньйону Землі можна пояснити ерозією річкою Колорадо, походження лабіринту ночі на Марсі, як вважають, корениться в тектонічних розломах у корі планети. Хоча вода могла зіграти певну роль, особливо враховуючи історію Марса як планети з текучими річками, основні сили, що формують цей надзвичайний марсіанський каньйон, пов’язані з тектонічною активністю.

Питання та відповіді:

З: Що таке Nocti Labrytinthus?

A: Nocti Labrytinthus відноситься до великого каньйону на Марсі, також відомого як «лабіринт ночі».

Q: Яка довжина каньйону?

A: Довжина каньйону становить приблизно 740 миль.

П: Наскільки глибокі долини в лабіринті ночі?

A: Долини можуть досягати глибини до 3.7 миль.

З: Як марсіанський каньйон порівнюється з Великим каньйоном Землі?

Відповідь: Лабіринт ночі на Марсі перевершує Гранд-Каньйон Землі як шириною, так і глибиною. Його долини можуть мати розміри до 18.6 миль у поперечнику, тоді як Великий Каньйон Землі має ширину лише 18 миль у своїй максимальній точці.

З: Як було створено 3D-відео?

A: Відео було ретельно створено з використанням точних вимірювань, зібраних супутниками, що обертаються навколо Марса.

З: Що могло спричинити утворення лабіринту ночі?

В: Вчені припускають, що тектонічні тріщини в корі Марса сприяли створенню цього масивного каньйону, хоча присутність води в минулому Марса також могла зіграти свою роль.