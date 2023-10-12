Noctis Labyrinthus: Дослідження каньйонів Марса

Лабіринт Ноктіс, величезна мережа каньйонів, що тягнеться вздовж Італії, є захоплюючим регіоном на Марсі. Розташоване між двома надзвичайними визначними пам’ятками, горою Фарсіс і долиною Марінеріс, воно має значний геологічний і астробіологічний потенціал.

Ця заплутана система каньйонів служить точкою походження Валлес-Марінеріс, одного з найдовших каньйонів у всій Сонячній системі. З іншої сторони лежить Фарсідський балдж, регіон, де знаходяться найвищі відомі вулкани. Усі три регіони взаємопов’язані, що робить Noctis Labyrinthus важливою частиною цієї геологічної загадки.

Утворення Noctis Labyrinthus можна віднести до росту Фарсіса. Коли Фарсіда розширювалася, вона чинила тиск на марсіанську кору, спричиняючи її тріщини та утворення складної мережі каньйонів. Вважається, що це розширення також може бути відповідальним за формування Valles Marineris, довгої рифтової долини, яка тягнеться на схід від Noctis Labyrinthus.

Глибокі каньйони Noctis Labyrinthus характеризуються перехресним візерунком, з деякими ділянками, що досягають 30 кілометрів у довжину та 6 кілометрів у глибину. Місцевість також демонструє різні геологічні особливості, такі як зсуви, грабени та великі поля дюн. Ці особливості дають цінну інформацію про геологічну історію Марса, особливо до утворення Фарсіди.

Завдяки місії Європейського космічного агентства Mars Express тепер ми маємо чудову 3D-візуалізацію Лабіринту Ноктіса. Стереокамера високої роздільної здатності місії обертається навколо Марса з 2003 року, знімаючи приголомшливі види Червоної планети.

Дослідження показують, що в минулому Noctis Labyrinthus міг приховувати поточну лаву та водяні озера, створюючи сприятливе середовище для життя. Наявність вулканічної активності та води відкриває інтригуючі можливості для існування стародавніх мікробних форм життя на Марсі.

Дослідження Лабіринту Ноктіса та прилеглих до нього регіонів продовжує розкривати таємниці Марса. Його унікальні геологічні утворення та потенціал для життя роблять його захоплюючим об’єктом для подальших досліджень.

джерела:

– Європейське космічне агентство: місія Mars Express

– NASA: Valles Marineris

– Space.com: Tharsis Bulge