Доісторичний хижак: амоніт, знайдений всередині скам'янілої риби

Вчені зробили надзвичайне відкриття, досліджуючи добре збережений амоніт і скам’янілу рибу, з якою його знайшли. Дивовижна знахідка показала, що риба насправді проковтнула великий амоніт, що ніколи раніше не спостерігалося. Амоніт, вид головоногих молюсків, який вимер мільйони років тому, міг змусити рибу потонути або заблокувати її травний тракт, що призвело до летальних наслідків для хижака.

Скам'янілість, знайдена в Німеччині в 1977 році, була в колекції Державного музею природної історії Штутгарта. Двоє дослідників з музею, Семюель Купер і Ерін Максвелл, нещодавно опублікували статтю в Geological Magazine, в якій описують рибу та амоніт, який вона споживала. Вид риб, Pachycormus macropterus, належав до вимерлої групи морських лучеперих риб, які називаються пахікормідами. Ці риби можуть варіюватися від невеликих розмірів до 50 футів у довжину. Хоча дієта пахікормід до кінця не вивчена, дослідники виявили докази того, що вони в основному націлювалися на м’якотілих головоногих молюсків і меншу рибу.

Знахідка риби з амонітом всередині є важливою, оскільки вона дає уявлення про харчову поведінку та раціон пахікормід. Це встановлює, що риба час від часу споживала головоногих молюсків без раковини, що суперечить попереднім припущенням про їх раціон. За словами Адіеля Кломпмакера, куратора палеонтології музеїв Університету Алабами, ця знахідка є чудовою і допомагає точніше реконструювати стародавні харчові мережі.

Розташування амоніту в тілі риби та відсутність певних кісток, які б свідчили про розкладання, підтверджують теорію про те, що риба проковтнула амоніт, будучи живою. У той час як раніше були докази того, що риба випадково поїдала маленьких личинок амоніту, це нове відкриття свідчить про те, що проковтування всього амоніту не було випадковим.

Ця незвичайна скам’яніла знахідка надає цінну інформацію про стародавні морські екосистеми та проливає світло на харчові звички доісторичних морських хижаків. Він демонструє складні взаємодії та динаміку, які існували між видами мільйони років тому, і ще більше розширює наше розуміння доісторичного життя.

джерела:

– Купер, Семюел і Максвелл, Ерін. «Докази хижацтва на амоніті вимерлою рибою Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) з пізньої юри (раннього титону) Posidonia Shale південної Німеччини». Геологічний журнал, 2021.

– Музеї Університету Алабами.