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Місія NASA OSIRIS-REx знайшла докази води та вуглецю на астероїді Бенну

ByГабріель Бота

Жовтень 18, 2023
Місія NASA OSIRIS-REx знайшла докази води та вуглецю на астероїді Бенну

Місія NASA під керівництвом Університету Арізони OSIRIS-REx показала перші знахідки зразка астероїда Бенну віком 4.5 мільярда років, зібраного в космосі та повернутого на Землю. Аналіз показує наявність води та високий вміст вуглецю, потенційно вказуючи на будівельні блоки життя на Землі.

Під час попередньої оцінки дослідники виявили у зразку значну кількість багатого вуглецем матеріалу та водомістких глинистих мінералів. Ці знахідки дозволяють зрозуміти походження нашої Сонячної системи та можливість зародження життя. Щоб повністю зрозуміти природу знайдених сполук вуглецю, необхідний подальший аналіз.

Відкриття води та вуглецю на Бенну є багатообіцяючою подією для майбутніх досліджень зразка астероїда. Вчені витрачатимуть десятиліття на вивчення таємниць, що зберігаються в каменях і пилу, надаючи цінну інформацію про формування нашої Сонячної системи та потенційне зародження життя на Землі. Крім того, дослідження допоможе розробити стратегії зменшення ризику зіткнення астероїдів з нашою планетою.

Адміністратор NASA Білл Нельсон підкреслює важливість зразка OSIRIS-REx, заявляючи, що це найбільший багатий вуглецем зразок астероїда, коли-небудь доставлений на Землю. Місія сприяє нашому розумінню астероїдів, які можуть становити загрозу для нашої планети, і дозволяє зазирнути в таємниці Всесвіту.

Команда OSIRIS-REx зібрала 60 грамів астероїдного матеріалу, який зараз ретельно аналізують вчені. Ранні аналізи за допомогою скануючої електронної мікроскопії, інфрачервоних вимірювань, рентгенівської дифракції та аналізу хімічних елементів підтвердили наявність великої кількості вуглецю та води у зразку.

Наукова група місії продовжуватиме характеризувати та аналізувати зразки протягом наступних двох років, щоб досягти наукових цілей місії. Щонайменше 70% зразка буде збережено для подальших досліджень вченими з усього світу. Проект передбачає співпрацю понад 200 науковців з різних установ у всьому світі.

Місія OSIRIS-REx не тільки надає цінні наукові знання, але й сприяє співпраці та дослідженням між країнами. Зразок астероїда буде позичено таким установам, як Смітсонівський інститут, Космічний центр Х’юстона та Музей каменів і мінералів імені Алфі Норвілла в Арізоні.

Джерела: NASA

By Габріель Бота

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