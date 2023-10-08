Нові докази свідчать про те, що люди прибули до Північної Америки раніше, ніж вважалося раніше

Недавній аналіз людських слідів у Національному парку Уайт-Сендз у Нью-Мексико надав нові докази того, що люди могли прибути до Північної Америки набагато раніше, ніж вважалося раніше. Сліди, яким, як вважають, понад 23,000 XNUMX років, були предметом суперечок через побоювання щодо точності методів датування.

Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Science, пролило світло на це питання. Дослідники провели тести на пилку, який був змішаний зі слідами ніг та іншими елементами, знайденими в осаді. Аналіз підтвердив вік слідів, ще більше підтвердивши, що люди дійсно були в Північній Америці під час піку останнього льодовикового періоду.

Традиційно вважалося, що люди прибули до Північної Америки між 13,000 16,000 і XNUMX XNUMX років тому. Однак ці нові докази кидають виклик цій теорії. Сліди дають змогу зрозуміти людей, які їх залишили. Багато слідів належали дітям і підліткам, що свідчить про різноманітність людей.

Крім того, виявлення слідів довжиною в милю, які, ймовірно, належали жінці, виявило випадкову присутність відбитків стопи маленької дитини поруч із нею. Це вказує на можливу сімейну одиницю та дає уявлення про життя людей у ​​той період часу.

Наслідки цього дослідження значні. Це свідчить про те, що люди з’явилися в Північній Америці набагато раніше, ніж вважалося раніше, і це доповнює наше розуміння їхнього руху та взаємодії під час Льодовикового періоду. Дослідження служить нагадуванням про те, що наші знання про історію постійно розвиваються, оскільки з’являються нові докази та вдосконалюються наші методи аналізу.

джерела:

– NewsNation

– Аксіос