Супутник Aeolus ESA завершив успішну місію за участю TROPOS

Супутник ESA Aeolus завершив свою новаторську місію з отримання глобальних профілів вітру. Інститут тропосферних досліджень імені Лейбніца (TROPOS) зіграв важливу роль в успіху місії, забезпечивши безперервні еталонні вимірювання для перевірки та зробивши внесок у розробку продуктів з оптичними властивостями аерозолів.

Запущений у 2018 році Aeolus обертався навколо Землі майже п’ять років, збираючи вертикальні профілі швидкості вітру та інформацію про зворотне розсіювання хмар і аерозолів. TROPOS брав участь у всій місії, забезпечуючи якість даних і підтримуючи зовнішню перевірку з європейськими партнерами. Навіть після завершення місії TROPOS продовжуватиме працювати над проектом Aeolus Data, Innovation, and Science Cluster (DISC), спрямованим на вдосконалення продуктів обробки даних і посилення наукового впливу місії.

В останні моменти Еол провів серію експериментів наприкінці життя, щоб допомогти майбутнім лідарним місіям. Один помітний експеримент включав нахил лазера для вимірювання вертикальних вітрів над глибокими конвективними хмарними системами. Цей аналіз допоможе кількісно визначити вплив вертикальних рухів повітря на існуючі припущення. TROPOS також брав участь у випробуванні ATLID, симулюючи лідар EarthCARE, майбутньої супутникової місії.

TROPOS висловив змішані емоції, коли вони стали свідками контрольованого повернення Еола. Засмучені через його припинення, вони також пишалися тим, що зробили внесок в успіх цієї новаторської місії. Заглядаючи в майбутнє, TROPOS тепер зосереджений на роботі з проектом Aeolus DISC для перевірки повторно оброблених аерозольних продуктів і дослідження нових застосувань для атмосферної наукової спільноти.

Крім того, TROPOS бере активну участь у підготовці до майбутньої місії EarthCARE, запуск якої заплановано на 2024 рік. Вони ведуть розробку процесорів для лідара ATLID і хмарних продуктів для Multi-Spectral Imager (MSI). TROPOS також перевірить вимірювання EarthCARE, використовуючи свої наземні вимірювальні майданчики по всьому світу.

Оскільки спадщина Еола все ще яскраво світить, TROPOS продовжує працювати над атмосферними науками, розширюючи межі розуміння та прогнозування складних погодних систем нашої планети.

Джерело: Інститут TROPOS і місія Aeolus ESA