Дослідження впливу інтенсивних рентгенівських імпульсів на матеріальні структури

Понад століття фізики покладалися на розсіювання рентгенівських променів, щоб досліджувати складні структури різних матеріалів. Останнім часом рентгенівські лазери на вільних електронах (XFEL) стали популярним вибором завдяки їхній здатності випромінювати інтенсивні фемтосекундні імпульси. Однак виникає питання: як ці потужні імпульси впливають на ті самі структури, які вони прагнуть вивчити?

Група міжнародних дослідників намагалася пролити світло на цю тему, провівши експеримент із використанням фемтосекундного XFEL, зосередженого на зразку нанокристалів кремнію. Їх результати, опубліковані в Physical Review Letters, показали значне зниження інтенсивності дифракції рентгенівського випромінювання, коли інтенсивність променя перевищувала певний поріг. Завдяки моделюванню вони змогли виявити перші кілька фемтосекунд взаємодії світла та матерії, яка призвела до змішування атомів у матеріалі.

Раніше дослідження взаємодії матеріалу з імпульсом у цьому діапазоні інтенсивності в основному зосереджувались на матеріалах у газовій фазі. Щоб усунути цю прогалину, вчені провели свій експеримент на установці SACLA в Японії, опромінивши зразки кремнію товщиною 10 мкм двома різними інтенсивностями променя: 2.1 × 1016 Вт/см2 і 4.6 × 1019 Вт/см2. Цікаво, що вони помітили, що дифракційні зображення, отримані при вищій інтенсивності променя, були на 50% тьмянішими, ніж очікувалося.

Автор Беата Зіяя-Мотика з Інституту ядерної фізики Польської академії наук підкреслила, що хоча інтуїтивно припустити, що більша кількість фотонів призведе до більш чітких дифракційних зображень, існує поріг – приблизно десятки трильйонів ват на квадратний сантиметр. – за якою дифракційний сигнал слабшає.

Щоб розгадати цей парадокс, дослідницька група звернулася до симуляції та виявила, що високоенергетичні фотони (11.5 кеВ) від інтенсивних імпульсів не тільки викидають валентні електрони, але й електрони з більш глибоких оболонок ближче до атомного ядра. Ці глибокі отвори в оболонці істотно впливають на «фактори атомного розсіювання», які відіграють роль у визначенні результатів дифракції. Примітно, що вся ця іонізація відбувається протягом перших 6 фемтосекунд взаємодії світла з речовиною.

Рухаючись вперед, команда сподівається, що їхня робота прокладе шлях до нових застосувань високоінтенсивного випромінювання XFEL, таких як розробка інноваційних оптичних пристроїв для скорочення імпульсів у рентгенівському режимі. Крім того, розуміння того, як різні атоми реагують на надшвидкі рентгенівські імпульси, може підвищити точність реконструкції тривимірних атомних структур із записаних дифракційних зображень.

Часті питання (FAQ)

Що таке рентгенівська дифракція?

Дифракція рентгенівського випромінювання — це розсіювання рентгенівського випромінювання атомною або молекулярною структурою матеріалу, що дозволяє вченим визначити розташування атомів або молекул у кристалі чи іншій кристалічній речовині.

Що таке рентгенівський лазер на вільних електронах (XFEL)?

Рентгенівський лазер на вільних електронах (XFEL) — це тип лазера, який генерує високоінтенсивні когерентні рентгенівські імпульси. XFEL – це потужні інструменти, які використовуються в наукових дослідженнях для дослідження структури та динаміки різних матеріалів.

Як інтенсивні рентгенівські імпульси впливають на структуру матеріалу?

Інтенсивні рентгенівські імпульси можуть викликати значні зміни в структурі матеріалів. У випадку цього дослідження, коли інтенсивність променя перевищила певний поріг, інтенсивність дифракції рентгенівського випромінювання впала, що вказує на те, що атоми в матеріалі стали перемішаними. Ці висновки сприяють нашому розумінню того, як матеріали взаємодіють з інтенсивними рентгенівськими імпульсами, і потенційно можуть призвести до нових застосувань у таких сферах, як скорочення імпульсів і тривимірна реконструкція атомної структури.