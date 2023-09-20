Астрофізики виявили швидке споживання надмасивних чорних дір

Революційне дослідження, проведене Північно-Західним університетом, поставило під сумнів попередні уявлення про харчові звички надмасивних чорних дір. Всупереч уявленню про те, що ці чорні діри поглинають речовину повільно, нове 3D-моделювання високої чіткості показує, що вони насправді мають набагато більший рівень споживання.

Дослідження показує, що чорні діри, що обертаються, спотворюють простір-час навколо них, викликаючи розрив газового виру, відомого як акреційний диск. Цей процес створює внутрішній і зовнішній субдиски, причому чорні діри спочатку поглинають внутрішній субдиск. Уламки із зовнішнього субдиска потім каскадом потрапляють всередину, заповнюючи порожнечу, залишену спожитим внутрішнім кільцем, ініціюючи інший цикл споживання. Це нове дослідження показує, що процес прийому їжі та наповнення відбувається напрочуд швидко, займаючи лише кілька місяців.

Швидкі цикли споживання надмасивних чорних дір можуть пояснити нестабільну поведінку певних об’єктів на нічному небі, таких як квазари. Квазари відомі тим, що раптово спалахують, а потім зникають без пояснення причин. Дослідження припускає, що різка зміна яскравості, яка спостерігається в цих об’єктах, може бути результатом руйнування та поповнення внутрішніх областей акреційного диска.

Попередні теорії про акреційні диски намагалися пояснити їх переривчасту яскравість і раптове затемнення. Припущення, що газ і частинки обертаються навколо чорних дір у тій же площині та в тому ж напрямку, що й обертання чорної діри, надто спростило їхню поведінку. Однак нове моделювання показує, що область навколо чорних дір дуже хаотична та бурхлива.

Моделювання враховувало газову динаміку, магнетизм і загальну теорію відносності та підкреслювало ефекти перетягування кадрів. Чорні діри, що обертаються, перетягують простір навколо себе, змушуючи газ із різних частин диска стикатися та підганяти ближче до чорної діри. Це зіткнення створює яскраві поштовхи, які штовхають матеріал до чорної діри.

Коли викривлення акреційного диска стає більш вираженим, внутрішня область починає відділятися від решти диска і коливатися незалежно. Це призводить до розриву та розщеплення внутрішнього та зовнішнього субдисків, ініціюючи божевільне годування. Матеріал із зовнішнього диска каскадом стікає на внутрішній диск, наближаючи його до чорної діри для споживання. Гравітаційна сила чорної діри притягує газ із зовнішньої частини, щоб поповнити раніше спустошену внутрішню область.

Це нове розуміння швидкості споживання надмасивних чорних дір може дати розуміння таємничого явища квазарів, що змінюють вигляд. Ці квазари перемикаються між яскравим і темним станами за відносно короткий проміжок часу. Класичні теорії намагаються пояснити швидке зникнення та відновлення яскравості, що спостерігається в цих об’єктах.

Дослідження, проведене Північно-західним університетом, проливає світло на складну динаміку надмасивних чорних дір та їх акреційних дисків, кидаючи виклик попереднім припущенням і забезпечуючи глибше розуміння найбільш екстремальних об’єктів Всесвіту.

джерела:

– Дослідження Північно-Західного університету