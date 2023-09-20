FCC вимагає, щоб супутникові сузір'я координувалися з астрономами, щоб мінімізувати перешкоди

Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) оновила ліцензії Iceye і Planet, двох операторів супутникових угруповань, вимагаючи від них співпраці з астрономами для пом’якшення впливу їхніх супутників на наземну астрономію. Iceye додала вісім супутників до свого сузір’я, тоді як Planet додала сім своїх майбутніх супутників для обробки зображень Pelican з високою роздільною здатністю. Тепер обидві компанії повинні координувати дії з Національним науковим фондом (NSF), щоб досягти взаємоприйнятної угоди щодо мінімізації впливу їхніх супутників на оптичну наземну астрономію.

Ця нещодавня угода відповідає вимогам FCC для SpaceX, яка добровільно розробила угоду про координацію з NSF, щоб усунути занепокоєння щодо впливу свого сузір’я Starlink на астрономію. Хоча окремі сузір’я, такі як Крижане Око та Планета, не становлять великої небезпеки, астрономи стурбовані тим, що сукупний вплив кількох великих сузір’їв може перешкодити астрономічним спостереженням.

Астрономи активно співпрацюють із SpaceX та іншими компаніями, щоб зменшити яскравість супутників, зокрема Starlink, щоб мінімізувати їхній вплив на астрономію. Мета полягає в тому, щоб переконатися, що супутникові сузір'я не мають яскравості більше 7 зоряної величини. NSF також працює над координацією угод з OneWeb і Amazon для їхніх сузір'їв. Угода з OneWeb завершена, а переговори з сузір’ям Койпера Amazon знаходяться на завершальній стадії.

Астрономи похвалили FCC за вирішення їхніх проблем і вдячні супутниковим компаніям за зусилля, спрямовані на пом’якшення перешкод. Ця співпраця між супутниковими сузір’ями та астрономічним співтовариством триватиме для майбутніх систем, включаючи сузір’я другого покоління, заплановані такими компаніями, як OneWeb.

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