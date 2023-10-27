Таємниця швидких радіосплесків і їх зв'язок із Всесвітом

Швидкі радіосплески продовжують спантеличувати вчених своїми потужними спалахами радіовипромінювання. Ці спалахи настільки інтенсивні, що їх можна виявити навіть за межами нашої галактики Чумацький Шлях. Однак нещодавні спостереження показали, що швидкі радіосплески не обмежуються позагалактичним простором і можуть також відбуватися в нашій галактиці.

Новаторською знахідкою стала міжнародна група вчених, яка виявила найдальший швидкий радіоспалах, який коли-небудь реєструвався. Цей спалах під назвою FRB 20220610A був виявлений у групі галактик, що зливаються, розташованих на відстані 8 мільярдів світлових років від нас. Це не тільки найдальший швидкий радіоспалах, який спостерігали, але й один із найенергетично інтенсивніших спалахів, відомих на сьогодні.

Використовуючи радіотелескоп ASKAP в Австралії, астрономи змогли визначити точне місце спалаху, а потім підтвердити його джерело за допомогою Дуже великого телескопа (VLT) ESO в Чилі. Спостереження показали, що спалах стався з галактики, яка є старшою та віддаленішою за будь-яке інше джерело швидких радіоспалахів, виявлених на даний момент, і, ймовірно, всередині невеликої групи галактик, що зливаються.

Одним із важливих наслідків цього відкриття є потенційне використання швидких радіовипромінювань для пошуку невловимої «відсутньої матерії» у Всесвіті. За оцінками вчених, більше половини очікуваної нормальної матерії наразі не враховано. Вважається, що ця матерія існує між галактиками, але її неможливо безпосередньо спостерігати за допомогою звичайних методів. Проте швидкі радіосплески мають здатність відчувати цей іонізований матеріал, що дозволяє вченим вимірювати кількість матерії, присутньої між галактиками.

Крім того, це відкриття підкріплює цінну роль швидких радіосплесків у просуванні нашого розуміння Всесвіту. Вивчаючи ці спалахи, вчені можуть отримати уявлення про структуру Всесвіту та досліджувати таємниці його формування та еволюції.

Заглядаючи вперед, нові телескопи, такі як Обсерваторія квадратних кілометрів (SKAO) і Надзвичайно великий телескоп ESO (ELT), обіцяють принести ще більше відкриттів, пов’язаних зі швидкими радіосплесками. Радіотелескопи SKAO, розташовані в Південній Африці та Австралії, зможуть виявляти тисячі швидких радіосплесків, у тому числі розташованих на безпрецедентних відстанях. Крім того, ELT дозволить вченим вивчати галактики-джерела швидких радіоспалахів, які знаходяться навіть далі, ніж FRB 20220610A.

Поки вчені продовжують розгадувати секрети швидких радіовипромінювань, ці загадкові космічні явища здатні змінити наше розуміння Всесвіту та його прихованих аспектів.

FAQ

Що таке швидкий радіосигнал?

Швидкі радіосплески — це інтенсивні сплески радіохвиль, які виявляються переважно у позагалактичному просторі. Вони значно сильніші за пульсари та діють лише короткий час, починаючи від мілісекунд до кількох секунд.

Що викликає швидкі радіосплески?

Точне походження швидких радіосплесків досі невідоме. Серед можливих джерел — магнетари, чорні діри, що зливаються, і нейтронні зірки.

Яке значення відкриття найдальшого швидкого радіосплеску?

Відкриття FRB 20220610A, найвіддаленішого швидкого радіоспалаху, виявленого на даний момент, дає цінну інформацію про енергетичну природу цих спалахів та їх виникнення в галактиках, що зливаються. Це також підкреслює потенціал швидких радіосплесків у допомозі вченим виявити зниклу матерію у Всесвіті та покращити наше розуміння його структури.

Яку роль відіграють нові телескопи у вивченні швидких радіосплесків?

Такі майбутні телескопи, як Square Kilometer Array Observatory та Extremely Large Telescope ESO, дозволять вченим виявляти та вивчати тисячі швидких радіосплесків, у тому числі ті, що розташовані на ще більшій відстані. Ці телескопи обіцяють розкрити нові таємниці, пов’язані зі швидкими радіосплесками та їх зв’язком із Всесвітом.