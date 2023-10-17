NASA Psyche Mission успішно запускає, підкреслюючи конкуренцію серед постачальників засобів запуску

Довгоочікувана місія NASA Psyche успішно стартувала зі стартового майданчика 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді, розвіявши попередні побоювання щодо затримок. Місія, яка має на меті дослідити багатий металами астероїд Психея, щоб отримати уявлення про формування кам’янистих планет, була запущена на ракеті SpaceX Falcon Heavy.

Крім вивчення астероїда, космічний корабель також демонструє технологію Deep Space Optical Communications, метою якої є збільшення пропускної здатності зв’язку за допомогою оптичного зв’язку замість традиційного радіочастотного зв’язку.

Астероїд Психея шириною 279 км є унікальним, оскільки він стане першим астероїдом металевого класу, який коли-небудь досліджували. Космічний корабель пройде етап введення в експлуатацію та отримає гравітаційну допомогу з Марса в 2026 році, перш ніж нарешті досягне астероїда в 2029 році. У найближчі тижні наукові інструменти будуть перевірені, а інженери перевірять демонстрацію технології оптичного зв’язку.

Примітним аспектом місії Psyche є використання Falcon Heavy від SpaceX, що є важливою віхою для NASA. Це перший випадок, коли пусковій установці доручено виконання «найскладніших і найпріоритетніших місій NASA». Це рішення було прийнято після двох з половиною років зусиль, спрямованих на пошук альтернативи дорогій космічній системі запуску (SLS).

Покладення на SpaceX підкреслює обмежені можливості для постачальників запусків у західному світі. Відомі постачальники, як-от United Launch Alliance (ULA), стикаються з проблемами під час запуску нових ракет через різні фактори, зокрема геополітичні конфлікти та порушення ланцюга поставок. Хоча ULA сподівається отримати альтернативні двигуни від Blue Origin, її ракета Vulcan стикається із значними затримками. Європейські постачальники запусків також зазнають невдач через припинення роботи Vega-C і зрушення в розкладі для Ariane 6.

У міру того, як можливості для запуску послуг зменшуються, вибір НАСА для своїх зондів і малих супутників також звужується. Нещодавні інциденти, такі як невдача запуску Rocket Lab у вересні, ще більше підкреслюють необхідність альтернативних постачальників запуску, щоб гарантувати, що SpaceX не стане єдиним варіантом на ринку.

Джерело: Інформація на основі статті з Реєстру.