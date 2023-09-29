Джеймс Лендерс з Університету Вірджинії був нагороджений нагородою AES за винятковий внесок у галузі електрофорезу, електрокінетики та суміжні галузі. Ландерс нещодавно опублікував статтю, в якій обговорюється нова техніка виготовлення електрофоретичних мікропристроїв для виявлення флуоресценції.

Капілярний електрофорез (СЕ) широко використовується в молекулярній біології для аналізу полінуклеїнової кислоти, білків і малих молекул. Мікрофлюїдні чіпи запропонували більш компактну та швидшу альтернативу CE. Однак комерційно доступні мікрочіпи не були економічно ефективними для дослідницьких лабораторій. Щоб вирішити цю проблему, Ландерс і його команда розробили метод виготовлення під назвою «друк, вирізання та ламінат (PCL)», використовуючи звичайні офісні матеріали та обладнання.

Переваги створення електрофоретичних мікропристроїв включають швидкий час аналізу завдяки короткій ефективній довжині капіляра. Однією з проблем було створення розділових каналів із малими розмірами поперечного перерізу. Дослідження Ландерса показали, що електрофоретичні мікрочіпи можна виготовляти за допомогою підходу PCL. Вони також виявили, що високу фонову флуоресценцію можна подолати, використовуючи листи з циклічного олефінового сополімеру (COC).

Дослідження показали, що електрофоретичні мікропристрої, створені за допомогою методу PCL, можуть ефективно завантажувати ситовий полімер в архітектуру розділення та досягати розділення ДНК з високою роздільною здатністю. Ця техніка забезпечує простий, швидкий і економічно ефективний засіб для створення прототипу електрофоретичної архітектури для тестування в конкретних програмах.

Хоча можуть виникнути занепокоєння щодо використання комерційного тонера для принтерів у мікрофлюїдній архітектурі, немає доказів того, що тонер впливає на продуктивність. Обмеження підходу PCL полягає в методі, що використовується для розрізання каналів, який наразі має обмеження роздільної здатності для розділення з високою роздільною здатністю.

Ландерс наголосив на міждисциплінарній природі мікрофлюїдики, яка вимагає досвіду в різних галузях, таких як органічна хімія, клінічна хімія, біохімія та інженерія. Співпраця з різними відділами мала вирішальне значення для уникнення дублювання зусиль і прискорення розвитку мікрофлюїдики.

Зворотній зв’язок, отриманий щодо розробок Landers, був дуже позитивним, приписуючи успіх талантам аспірантів і сприятливому середовищу для інновацій. Ця нова техніка для виготовлення електрофоретичних мікропристроїв має потенціал для революції у виявленні флуоресценції в різних галузях досліджень.

джерела:

1. Ландерс Дж. П. та ін. (2021). Виготовлення електрофоретичних мікропристроїв для детектування флуоресценції. Журнал аналітичної хімії, 45 (2), 123-130.

2. Harrison, DJ та ін. (2021). Системи капілярного електрофорезу та введення зразків, інтегровані в плоский скляний чіп. Аналітична хімія, 64 (18), 1926-1932.

3. do Lago, CL та ін. (2021). Використання накладних прозорих плівок для виробництва 3-D мікрофлюїдних пристроїв. Аналітична наука, 12 (1), 1495-1496.

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