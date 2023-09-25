Екстремальна спека може призвести до вимирання ссавців через 250 мільйонів років, результати дослідження

Недавнє дослідження показує, що сильна спека, спричинена злиттям континентів Землі в один суперконтинент, може призвести до вимирання всіх ссавців, включаючи людей, через 250 мільйонів років. У дослідженні використовувалися суперкомп’ютерні моделі клімату, щоб передбачити майбутні наслідки тектонічних рухів і збільшення викидів вуглекислого газу (CO2) на планеті.

Коли континенти зливаються, виверження вулканів вивільняють велику кількість CO2 в атмосферу, спричиняючи значне нагрівання планети. Таке підвищення температури створить непридатне для життя середовище для ссавців, оскільки вони краще пристосовані до холодного клімату та важко справляються з сильною спекою. Майбутній суперконтинент буде здебільшого негостинним, лише від 8% до 16% його території буде придатним для проживання.

Доктор Олександр Фарнсворт, провідний автор дослідження з Університету Брістоля, пояснив, що комбінований вплив континентальності, спекотнішого сонця та підвищення рівня CO2 призведе до температури від 40 до 50C, що унеможливить ссавцям пошук їжі. і водні джерела. Люди, як і інші види, не зможуть охолоджувати своє тіло через піт, що зрештою призведе до їх смерті.

Дослідження передбачає, що рівень CO2 може зрости з нинішніх 400 частин на мільйон (ppm) до понад 600 ppm до того часу, коли сформується суперконтинент під назвою Пангея Ультіма. Дослідники наголошують на важливості скорочення викидів парникових газів, щоб запобігти скорішому виникненню цих майбутніх сценаріїв.

Співавтор дослідження, доктор Юніс Ло, наголосила на необхідності вирішення поточної кліматичної кризи, оскільки сильна спека вже впливає на здоров’я людей. Вкрай важливо працювати над досягненням нульових викидів якомога швидше, щоб пом’якшити шкідливі наслідки підвищення температури.

Крім того, дослідники припускають, що при розгляді придатності для проживання інших планет слід враховувати розподіл континентів. Планета в зоні проживання Сонячної системи все ще може бути непридатною для життя, якщо континенти зосереджені в одному суперконтиненті.

Це дослідження підкреслює потенційно жахливі наслідки зміни клімату та підсилює необхідність негайних дій для пом’якшення її наслідків. Хоча прогнозований часовий проміжок – це мільйони років у майбутнє, не слід ігнорувати поточний вплив підвищення температури.

джерела:

– Дослідження під керівництвом доктора Олександра Фарнсворта та доктора Юніс Ло з Брістольського університету, опубліковане в Nature Geoscience