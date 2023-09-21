Дієта «Один прийом їжі на день»: переваги, ризики та міркування

Відомо, що знаменитості схвалюють різні дієтичні тренди, і однією з останніх модних тенденцій, що набирає популярності, є дієта «один прийом їжі на день», також відома як OMAD. Такі відомі діячі, як Брюс Спрінгстін і Кріс Мартін з Coldplay, стверджували, що OMAD допомагає їм контролювати свою вагу та залишатися у формі.

OMAD – це екстремальний варіант голодних дієт, таких як періодичне голодування та обмеження їжі. Ключова відмінність полягає в тому, що замість того, щоб голодувати в певні дні або обмежувати їжу певним проміжком часу, послідовники OMAD споживають усі свої щоденні калорії за один великий прийом їжі.

Через обмежені дослідження самого OMAD більшість тверджень про його ефективність базуються на анекдотичних доказах або припущеннях, взятих із досліджень інших форм голодування. Хоча деякі дані свідчать про те, що певні форми періодичного голодування та обмеження їжі можуть допомогти в контролі ваги та покращити метаболічні маркери здоров’я, дослідження все ще з’являються.

Дослідження на людях показало, що споживання їжі один раз на день призвело до більшого зниження маси тіла та жирової маси. Однак це також призвело до зменшення сухої маси та щільності кісткової тканини, що потенційно могло призвести до порушення функції м’язів і підвищення ризику переломів кісток, якщо дотримуватися протягом тривалого періоду. Дослідження на тваринах дали суперечливі результати, деякі вказували на збільшення ваги від споживання однієї великої їжі.

Для кращого розуміння ефектів OMAD необхідні більш комплексні дослідження за участю більших груп учасників і різних груп населення. Дослідникам також необхідно дослідити довгостроковий вплив OMAD і розглянути різний час прийому їжі та харчові склади.

Хоча підхід до одноразового прийому їжі може здаватися привабливим для контролю ваги, може бути важко задовольнити всі харчові потреби, включаючи енергію, білки, клітковину та основні вітаміни та мінерали, лише за один прийом їжі. Недостатнє споживання поживних речовин може призвести до втрати м’язової маси, запорів і погіршення стану кишечника. Особливу увагу слід приділяти споживанню достатньої кількості білка, овочів, горіхів, насіння, фруктів, цільного зерна та молочних продуктів або відповідних альтернатив для задоволення потреб у харчуванні.

Важливо відзначити, що OMAD не рекомендується дітям, особам, які вагітні, планують завагітніти, годують грудьми або мають ризик розвитку харчових розладів. Крім того, слід враховувати стійкість дієти та потенційну шкоду в довгостроковій перспективі для населення в цілому, особливо тому, що знаменитості, які підтримують ці дієти, мають доступ до дієтологів, високоякісних дієт і добавок.

Підсумовуючи, хоча дієта OMAD привернула увагу, існує дефіцит наукових доказів щодо її безпеки та ефективності. Перш ніж сісти на будь-яку екстремальну дієту, рекомендується проконсультуватися з медичним працівником або зареєстрованим дієтологом.

джерела:

– Аманда Ейвері, викладач з питань харчування, Ноттінгемський університет (розмова)