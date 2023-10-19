Вивчення ролі посередників інновацій у формуванні майбутнього інженерної біології з підтримкою ШІ

Дослідники з Манчестерського інституту інноваційних досліджень (MIoIR) при AMBS нещодавно провели дослідження під назвою «Інноваційні посередники на шляху конвергенції цифрових технологій, сталого розвитку та управління: практичне дослідження інженерної біології з підтримкою штучного інтелекту», у якому розглядається важлива роль інноваційних посередників у впливі на інноваційні екосистеми.

Дослідження зосереджено на новій галузі інженерної біології з підтримкою штучного інтелекту (AI-EB) та її наслідках у цифрову епоху. Це злиття технологій викликає не лише наукові питання, а й етичні, соціальні та економічні проблеми. Щоб вирішити ці складні проблеми, дослідники співпрацювали з різними зацікавленими сторонами, глибоко залученими в сферу інновацій AI-EB.

В основі цього дослідження лежить дослідження того, як інноваційні посередники, ключові гравці в інноваційній екосистемі, розглядають суспільні та екологічні цілі поряд з економічними цілями. У той час як керівні принципи відповідальних інновацій заохочують цей баланс, результати показують, що посередники інновацій у сфері інженерної біології, як правило, віддають перевагу традиційним методам розширення та комерціалізації.

Очікується, що дослідження матиме значний вплив на розвиток інноваційних посередників і управління дослідженнями в області AI-EB. Автори стверджують, що цілісний підхід, який враховує як соціальні, так і екологічні наслідки AI-EB, на додаток до комерціалізації, має вирішальне значення для повного використання потенціалу цієї нової технології.

Це дослідження проливає світло на важливість інноваційних посередників у формуванні майбутнього інженерної біології з підтримкою ШІ. Це підкреслює необхідність сумлінного підходу, який збалансовує економічні, соціальні та екологічні міркування, щоб максимізувати переваги цієї трансформаційної технології.

Джерело: Клер Холланд та інші, Інноваційні посередники на шляху конвергенції цифрових технологій, стійкості та управління: приклад інженерної біології з підтримкою ШІ, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Манчестерський університет)