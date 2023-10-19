Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Вивчення ролі посередників інновацій у формуванні майбутнього інженерної біології з підтримкою ШІ

ByМамфо Брешіа

Жовтень 19, 2023
Вивчення ролі посередників інновацій у формуванні майбутнього інженерної біології з підтримкою ШІ

Дослідники з Манчестерського інституту інноваційних досліджень (MIoIR) при AMBS нещодавно провели дослідження під назвою «Інноваційні посередники на шляху конвергенції цифрових технологій, сталого розвитку та управління: практичне дослідження інженерної біології з підтримкою штучного інтелекту», у якому розглядається важлива роль інноваційних посередників у впливі на інноваційні екосистеми.

Дослідження зосереджено на новій галузі інженерної біології з підтримкою штучного інтелекту (AI-EB) та її наслідках у цифрову епоху. Це злиття технологій викликає не лише наукові питання, а й етичні, соціальні та економічні проблеми. Щоб вирішити ці складні проблеми, дослідники співпрацювали з різними зацікавленими сторонами, глибоко залученими в сферу інновацій AI-EB.

В основі цього дослідження лежить дослідження того, як інноваційні посередники, ключові гравці в інноваційній екосистемі, розглядають суспільні та екологічні цілі поряд з економічними цілями. У той час як керівні принципи відповідальних інновацій заохочують цей баланс, результати показують, що посередники інновацій у сфері інженерної біології, як правило, віддають перевагу традиційним методам розширення та комерціалізації.

Очікується, що дослідження матиме значний вплив на розвиток інноваційних посередників і управління дослідженнями в області AI-EB. Автори стверджують, що цілісний підхід, який враховує як соціальні, так і екологічні наслідки AI-EB, на додаток до комерціалізації, має вирішальне значення для повного використання потенціалу цієї нової технології.

Це дослідження проливає світло на важливість інноваційних посередників у формуванні майбутнього інженерної біології з підтримкою ШІ. Це підкреслює необхідність сумлінного підходу, який збалансовує економічні, соціальні та екологічні міркування, щоб максимізувати переваги цієї трансформаційної технології.

Джерело: Клер Холланд та інші, Інноваційні посередники на шляху конвергенції цифрових технологій, стійкості та управління: приклад інженерної біології з підтримкою ШІ, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Манчестерський університет)

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

наука

Нове відкриття: масивний високошвидкісний реактивний потік знайдено в атмосфері Юпітера

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота
наука

Вимирання мальвінокхосанської біоти та колапс полярних екосистем

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота
наука

Революційне дослідження виявило тривожне глибоке відбілювання коралів

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

наука

Нове відкриття: масивний високошвидкісний реактивний потік знайдено в атмосфері Юпітера

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Вимирання мальвінокхосанської біоти та колапс полярних екосистем

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Революційне дослідження виявило тривожне глибоке відбілювання коралів

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Університет Арізони відкриває Арізонський астробіологічний центр для дослідження походження життя

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі