Експерименти на скам’янілих комахах проливають світло на справжні кольори

Команда дослідників з Нанкінського університету, Академії наук Китаю та Університетського коледжу Корка розробила методику, яка може дозволити оцінити забарвлення деяких скам’янілих комах. Попередні дослідження показали, що важко визначити справжнє забарвлення скам’янілих комах, за винятком тих, що збереглися в бурштині. Ці скам’янілості, як правило, монохромні та мають унікальні візерунки у відтінках сірого. У своєму недавньому дослідженні, опублікованому в Proceedings of the Royal Society B, команда описує свій підхід і висновки.

Щоб оцінити колірні візерунки, дослідники порівняли сучасних комах, схожих за зовнішнім виглядом, зі скам’янілими зразками, які вони отримали раніше. Ці сучасні комахи були загорнуті в алюмінієву фольгу та піддані імітації скам’яніння шляхом запікання при температурах від 200° до 500° C. Потім команда дослідила зразки за допомогою скануючого електронного мікроскопа та порівняла їх із скам’янілими зразками.

Їхні висновки показали, що темніші плями на запечених зразках відповідали ділянкам екзоскелета, які були багаті меланіном, темним пігментом. Ці темніші плями були більш термостійкими, що свідчить про те, що вони також були більш стійкими до деградації. Це вказує на те, що темніші ділянки на скам’янілих комахах, ймовірно, являють собою частини стародавніх істот, які також мали вищий вміст меланіну. Таким чином, ці темніші ділянки можуть дати підказки для оцінки забарвлення скам’янілостей.

Команда також помітила, що нагрівання комах викликало проміжну фазу, коли вони ставали повністю чорними перед тим, як переходити в інші візерунки. Це свідчить про те, що експерименти, подібні до їхнього, можуть сприяти новим дослідженням щодо оцінки забарвлення скам’янілих комах.

На завершення це дослідження демонструє нову техніку для оцінки колірних візерунків у скам’янілих комах. Порівнюючи сучасних комах, які піддалися моделюванню скам’янілості, із скам’янілими зразками, дослідники виявили більш темні області, які, ймовірно, відповідали частинам стародавніх істот із вищим вмістом меланіну. Ця методика відкриває нові шляхи для вивчення забарвлення скам’янілих комах.

Джерело: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333