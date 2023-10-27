Для Міжнародної космічної станції (МКС) запланований захоплюючий вихід у відкритий космос на технічне обслуговування

Міжнародна космічна станція (МКС) готується до чергового технічного обслуговування у відкритому космосі в листопаді, щоб підтримувати станцію в оптимальному стані. Цей майбутній вихід у відкритий космос, відомий як US Spacewalk 89, стане першим для астронавтів NASA Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі.

О'Хара і Могбелі вийдуть із шлюзу станції Quest, щоб видалити блок електроніки під назвою Radio Frequency Group, який є частиною системи комунікаційних антен. Вони також замінять підшипниковий вузол поворотного шарніра порту станції solar alpha, який дозволяє сонячним батареям відстежувати Сонце.

Спочатку вихід у відкритий космос був запланований на 30 жовтня, але його перенесли на 1 листопада. Ця зміна дасть екіпажу МКС і команді управління польотом більше часу для ефективної підготовки до виходу у відкритий космос.

FAQ

1. Яка мета технічного виходу у відкритий космос?

Вихід у відкритий космос для технічного обслуговування проводиться для виконання ремонту, перевірки та монтажу зовнішньої частини Міжнародної космічної станції. Це гарантує, що системи та компоненти станції залишаються в оптимальному стані для подальшої роботи.

2. Хто бере участь у майбутньому виході у відкритий космос?

Астронавти NASA Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі будуть астронавтами, які здійснюватимуть вихід у відкритий космос для обслуговування. Це буде їхній перший вихід у відкритий космос.

3. Які завдання будуть виконуватись під час виходу у відкритий космос?

Астронавти знімуть блок електроніки під назвою «Радіочастотна група» та замінять опорний вузол поворотного шарніра сонячної альфа-станції. Ці завдання необхідні для належного функціонування системи зв’язку станції та сонячних батарей.

4. Чому вихід у відкритий космос був перенесений?

Вихід у відкритий космос був перенесений, щоб дати екіпажу МКС і команді управління польотом більше часу, щоб належним чином підготуватися до виходу у відкритий космос і забезпечити його успіх.

5. Скільки триватиме вихід у відкритий космос?

Про тривалість виходу у відкритий космос у статті не йдеться. Тривалість виходу у відкритий космос може бути різною, але зазвичай він може тривати від кількох годин до більше восьми годин.

Джерела: [Space.com](https://www.space.com/)