Перші докази кварцових хмар, знайдених на екзопланеті WASP-17 b

Дослідники за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба NASA зробили захоплююче відкриття на екзопланеті WASP-17 b, розташованій на відстані 1,300 світлових років від Землі. Вони виявили ознаки гірських кристалів або кварцу у висотних хмарах цієї гарячої екзопланети Юпітера. Це перший випадок, коли такий мінерал, який зазвичай зустрічається на Землі, спостерігали на екзопланеті.

Силікати, мінерали, багаті кремнієм і киснем, поширені на Землі та Місяці, а також в інших скелястих об’єктах нашої Сонячної системи. Багаті магнієм силікати були знайдені в метеоритах, астероїдах і навіть в атмосферах екзопланет і коричневих карликів. Однак раніше було відомо, що кристалічний SiO2 або кварц існує лише на Землі.

«Ми були в захваті! З попередніх спостережень ми знали, що в атмосфері WASP-17 b повинні бути аерозолі — крихітні частинки, які утворюють хмари або серпанок, але ми не очікували, що вони складатимуться з кварцу», — сказав д-р Девід Грант, дослідник Брістольського університету та перший автор дослідження.

WASP-17 b — велика екзопланета з об’ємом, що в сім разів перевищує об’єм Юпітера. Її маса менше половини маси Юпітера, що робить її однією з найпухкіших відомих екзопланет. Короткий орбітальний період всього 3.7 земних днів робить його ідеальним кандидатом для трансмісійної спектроскопії, методу, який використовується для вивчення ефектів фільтрації та розсіювання атмосфери планети на світло зірок.

Космічний телескоп Джеймса Вебба спостерігав за системою WASP-17 майже 10 годин, зібравши понад 1,275 вимірювань яскравості. Аналізуючи величину кожної довжини хвилі, заблокованої атмосферою планети, дослідники виявили несподівану «шишку» на 8.6 мікрона, що вказує на присутність кварцу в хмарах.

На відміну від мінеральних частинок, знайдених у хмарах Землі, кристали кварцу в хмарах WASP-17 b не змітаються з кам’янистої поверхні. Насправді вони походять із самої атмосфери планети. Ці кристали мають розмір близько 10 нанометрів, подібні за формою до шестикутних призм, які зазвичай зустрічаються на Землі, але в набагато меншому масштабі.

Екстремальна температура WASP-17 b, близько 1,500 градусів Цельсія (2,700 °F), і низький тиск в його атмосфері дозволяють твердим кристалам утворюватися безпосередньо з газу, не проходячи через рідку фазу. Це контрастує з Землею, де нижчі температури та вищий тиск дозволяють водяній парі перетворюватися безпосередньо на кристали льоду. Наявність кварцових хмар на екзопланеті дозволяє зрозуміти різні матеріали та умови навколишнього середовища, що формують планету.

Розуміння складу хмар є життєво важливим для розуміння планети в цілому. WASP-17 b припливно заблокований однією півкулею, яка постійно звернена до своєї головної зірки, що призводить до гарячої денної сторони та більш холодної нічної. Різниця температур між цими двома сторонами призводить до сильних вітрів, які переносять кристали кварцу з нічного боку, де вони утворюються, на спекотнішу денну сторону, де вони випаровуються.

Це новаторське відкриття було опубліковано в The Astrophysical Journal Letters у 2023 році. Додаткові матеріали та інтерв’ю для цього дослідження надали Лаура Бетц і Крістін Пулліам для NASA.

джерела:

– The Astrophysical Journal Letters (2023)

– nasa.gov