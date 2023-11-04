Нове розуміння утворення вуглецевмісної речовини на Марсі

Недавнє дослідження, проведене ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), пролило світло на своєрідне утворення чадного газу в атмосфері Марса. Отримані дані дозволяють краще зрозуміти, як на Червоній планеті утворюються сполуки на основі вуглецю або органічні речовини. Це відкриття також допомагає пояснити незрозуміле відкриття, зроблене марсоходом NASA Curiosity минулого року.

Попередні спостереження TGO показали, що сонячне світло відіграє вирішальну роль у розщепленні вуглекислого газу в атмосфері Марса, що призводить до утворення чадного газу. Цікаво, що утворений чадний газ містить значно меншу кількість важкого вуглецю, ніж очікувалося.

Це відкриття узгоджується з теорією про те, що наявність сполук на основі вуглецю на Марсі є результатом складних хімічних процесів під впливом сонячного світла, а не є ознакою життя на планеті. Це вказує на те, що утворення органічної речовини на Марсі не пояснюється виключно біологічною активністю.

Розуміння створення вуглецевмісного матеріалу на Марсі було складним завданням. Вимірюючи співвідношення різних ізотопів вуглецю, зокрема вуглецю-12 і вуглецю-13, вчені можуть отримати цінну інформацію про минуле та теперішнє середовище планети. Різні фактори, такі як фотодисоціація, механізми виходу з атмосфери та біологічні взаємодії, сприяють коливанням цих ізотопних співвідношень.

Шохей Аокі, провідний автор нової статті, опублікованої в Planetary Science Journal і пов’язаної з Токійським університетом і Королівським бельгійським інститутом космічної аерономії, наголошує на важливості вимірювання ізотопного співвідношення вуглецю в окису вуглецю. Цей підхід дозволяє дослідникам розгадати походження органічної речовини на Марсі та заглибитися в історію придатності планети для життя.

Застосовуючи аналогічні методології, що використовуються для картографування співвідношення водню в атмосферній водяній парі Марса, TGO проклав шлях для глибшого розуміння еволюції та хронології Марса. Виняткова чутливість і розширені можливості TGO дозволили вченим проаналізувати ізотопи вуглецю в окису вуглецю, забезпечивши безпрецедентне розуміння утворення вуглецевих сполук на Червоній планеті.

Питання і відповіді

1. Яку роль відіграє сонячне світло в утворенні оксиду вуглецю на Марсі?

Сонячне світло діє як каталізатор у розщепленні вуглекислого газу в атмосфері Марса, що призводить до утворення чадного газу. Цей процес, відомий як фотодисоціація, дозволяє утворювати вуглецевмісні сполуки.

2. Чи свідчить наявність чадного газу на Марсі про існування життя?

Ні, виявлення чадного газу в атмосфері Марса не свідчить про наявність життя на планеті. Утворення сполук на основі вуглецю, ймовірно, є результатом складних хімічних процесів під впливом сонячного світла, як продемонстрували спостереження ExoMars Trace Gas Orbiter.

3. Як вчені вимірюють ізотопне співвідношення вуглецю в окису вуглецю?

Вчені аналізують відносну кількість різних ізотопів вуглецю, таких як вуглець-12 і вуглець-13, щоб зрозуміти походження органічної речовини на Марсі. Це вимірювання дає цінну інформацію про історію та еволюцію планети.