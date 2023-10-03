Премія Клари Карвер вручається молодим дослідникам аналітичної коливальної спектроскопії

Товариство Кобленца заснувало нагороду Клари Карвер, щоб відзначити винятковий внесок молодих людей у ​​прикладну аналітичну коливальну спектроскопію. Ця престижна нагорода відзначає видатну роботу, виконану в області інфрачервоної (ІЧ), терагерцової (ТГц) або комбінаційної спектроскопії в прикладній аналітичній вібраційній спектроскопії.

Доцент Ішан Барман з Університету Джонса Гопкінса був названий лауреатом цьогорічної премії Клари Карвер. Він є провідним науковим співробітником відділу машинобудування, має спільні посади в онкології та радіології та радіології.

Нагорода буде вручена на щорічній конференції SciX, яка відбудеться з 8 по 13 жовтня в Спаркс, штат Невада. Ішан Барман розповів нам про свої нещодавні дослідження поєднання спектроскопії комбінаційного розсіювання та кількісної фазової мікроскопії для дослідження морфомолекулярних змін, викликаних токсином Bacteroides fragilis (BFT) у клітинах раку молочної залози.

Раманівська спектроскопія була обрана як метод аналізу завдяки своїй унікальній здатності надавати детальну молекулярну інформацію без необхідності міток або плям. На відміну від інших спектроскопічних методів, раманівська спектроскопія є неінвазивною та може безпосередньо аналізувати молекулярний склад клітин і тканин у їх природному стані. Це зробило його ідеальним вибором для вивчення тонких змін, спричинених секретованими мікробіотою метаболітами в ракових клітинах.

Техніка, використана Ішаном Барманом та його колегами, пропонує неінвазивний підхід до вивчення взаємодії між мікробіотою та раковими клітинами на рівні однієї клітини. Традиційні аналізи, що використовуються в цій галузі, часто включають введення екзогенних міток або барвників, які потенційно можуть змінити поведінку клітини. Підхід без міток дозволяє спостерігати та аналізувати клітини в їхньому природному стані, не порушуючи навколишнє середовище.

Поєднання спектроскопії комбінаційного розсіювання з кількісною фазовою мікроскопією дозволяє отримувати морфологічну та молекулярну інформацію з клітин. Цей мультимодальний підхід забезпечує більш повне розуміння того, як мікробіота впливає на поведінку ракових клітин, чого бракує традиційним методам.

Машинне навчання відіграє вирішальну роль в аналізі складних даних, отриманих за допомогою раманівської спектроскопії. Це допомагає визначити закономірності, тенденції та відмінності в даних, які аналітикам може бути складно розрізнити. Алгоритми машинного навчання забезпечують точність і об’єктивність аналізу, підвищуючи стійкість і надійність результатів.

Дослідження, проведене Ішаном Барманом та його командою, виявило ефект «BFT пам’яті», коли короткочасний вплив секретованих мікробіотою метаболітів мав тривалий вплив на поведінку ракових клітин. Біомолекулярні зміни, викликані BFT, не тільки зберігалися, але й потенційно посилювалися після росту пухлини, що вказує на важливість взаємодії мікробіоти та ракових клітин у формуванні прогресування раку.

Хоча дослідження дає цінну інформацію, важливо визнати його обмеження. Дослідження було зосереджено на конкретному метаболіті, що виділяється мікробіотою (BFT), і існує багато інших метаболітів і взаємодій, які слід вивчити. Крім того, складність мікробіома та його вплив на рак досі не повністю вивчені.

Ця новаторська робота має потенціал для покращення нашого розуміння довгострокового впливу мікробіоти на прогресування раку. Отримавши більш повне розуміння цих взаємодій, можна визначити нові терапевтичні цілі та стратегії лікування раку в контексті мікробіома.

Джерело: Товариство Кобленца, Університет Джонса Гопкінса

Визначення:

– Аналітична вібраційна спектроскопія: розділ спектроскопії, який використовує коливальні рівні енергії молекул для вивчення їхніх хімічних властивостей.

– Раманівська спектроскопія: спектроскопічний метод, який використовується для аналізу молекулярного складу клітин і тканин у їх природному стані.

– Мікробіом: мікроорганізми, їхній генетичний матеріал та їх середовище в певному середовищі існування чи спільноті