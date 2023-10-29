Різноманітна еволюція зубів і щелеп кажанів: розгадка таємниць

Нове дослідження пролило світло на дивовижну еволюційну історію зубів і щелеп кажанів. Ноктиліонідні кажани, що налічують понад 200 видів, які переважно зустрічаються в американських тропіках, демонструють широкий спектр структур щелепи, які пристосувалися до різних дієт. Це дослідження підкреслює дивовижні зміни кількості зубів, розміру, форми та розташування цих кажанів.

Вчені виявили, що кажани з коротшими мордами, як правило, мають менше зубів через просторові обмеження. З іншого боку, кажани з подовженими щелепами можуть вмістити більше зубів, нагадуючи предків плацентарних ссавців. Ці знахідки дозволяють зрозуміти, як еволюціонувало обличчя ссавців, зокрема розвиток щелеп і зубів.

Дослідники, які брали участь у дослідженні, відзначають, що кажани мають усі чотири типи зубів, які є у людини: різці, ікла, премоляри та корінні зуби. Що справді примітно, так це те, що ноктиліонідні кажани зазнали швидкої диверсифікації раціону за відносно короткий проміжок часу в 25 мільйонів років. Сьогодні різні види в цій групі демонструють різноманітні дієти, починаючи від комах, фруктів і нектару до риби і навіть крові.

Алекса Садієр, провідний автор дослідження, наголошує на інтригуючій різноманітності цих видів кажанів. Деякі мають коротке обличчя та потужні щелепи, що дозволяє їм легко прогризати жорстку шкірку плодів, тоді як інші мають довгі морди, призначені для потягування нектару з квітів. Швидка еволюція такого різноманіття їх щелеп і зубів викликає питання про механізми, що лежать в основі цих змін.

Щоб дослідити ці таємниці, дослідницька група застосувала передові методи, такі як КТ, щоб дослідити щелепи, премоляри та моляри понад 100 видів кажанів-ноктіліонів. Їхні висновки показали існування «правил розвитку», які визначають розташування зубів на основі раціону кажанів. Кажани з довшими або проміжними щелепами зазвичай мають три премоляри і три моляри з кожного боку, тоді як ті з коротшими щелепами, які часто їдять фрукти, як правило, втрачають середній премоляр, задній моляр або обидва.

Обмежений простір у короткощелепних кажанів пояснює наявність ширших передніх корінних зубів. Через брак місця перші зуби, які з’являються у цих кажанів, стають більшими, оскільки місця для наступних зубів недостатньо. Ці відкриття ставлять під сумнів припущення про розвиток зубів і проливають світло на регуляцію росту, форми та розміру зубів у ссавців.

Це дослідження має ширші наслідки для розуміння розвитку зубів у ссавців. Попередні дослідження розвитку зубів були в основному зосереджені на мишах із вузькоспеціалізованими різцями та молярами. Залишається незрозумілим, чи однакові генетичні механізми та механізми розвитку контролюють ріст зубів у ссавців, таких як кажани та люди, які мають більше «предкових» наборів зубів.

У майбутньому дослідники планують розширити своє дослідження, включивши дослідження ноктиліоноїдних різців та іклів. Глибше досліджуючи генетичні та еволюційні механізми, що формують розвиток зубів у цих кажанів, можна розкрити подальше розуміння еволюційних секретів, прихованих у цих видів.

Назва: Різноманітна еволюція зубів і щелеп кажанів: розгадка таємниць

Джерело: Nature Communications (посилання буде надано)