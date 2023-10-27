Еволюційний збіг: як кажан Барбастела став мисливцем-спеціалістом

Нове дослідження кидає виклик давній думці про еволюційну гонку озброєнь між кажанами та комахами. Біолог з Університету Південної Данії Лассе Якобсен і його команда ставлять під сумнів, чому деякі кажани, такі як кажан-барбастелла, значно тихіші, ніж інші, коли полюють на літаючих комах. Замість того, щоб розглядати це як адаптацію гонки озброєнь, дослідники припускають, що унікальна мисливська стратегія кажана Барбастела є еволюційним збігом, який дозволив йому стати спеціальним мисливцем.

Під час дослідження Якобсен та його колеги помітили, що більшість представників близьких родичів барбастели є кажанами, які їдять комах, які сидять на поверхнях, таких як листя та гілки. Ці кажани набагато тихіші, ніж кажани-сокори, які ловлять комах у повітрі. Це спостереження змусило дослідників припустити, що предком барбастела був, ймовірно, кажан, що збирає комахи, і його здатність полювати на літаючих комах розвинулася незалежно від теорії гонки озброєнь.

За словами Якобсена, зменшена гучність барбастелі не є навмисною адаптацією. Натомість це морфологічне обмеження, успадковане від його предків кажанів-добирачів, які видають звук із носа, що призводить до тихішого крику. Барбастель просто не може видавати більш гучні дзвінки. На щастя, це обмеження дозволило кажану зайняти нішу, де вона полює на літаючих, нічних комах, які вправно уникають інших кажанів, але не чують криків барбастелі з низькою амплітудою.

Це дослідження ставить під сумнів поширену думку про те, що мисливська стратегія барбастела є реакцією на слух комах. Натомість це свідчить про те, що барбастель потрапив у спеціалізовану екологічну нішу через свої морфологічні обмеження, отримавши вигоду від своєї унікально тихої техніки полювання.

Це дослідження проливає нове світло на еволюційні процеси, що ведуть до взаємодії хижаків і жертв. Він підкреслює складність екологічних зв’язків і різноманітність шляхів, якими можуть йти види, щоб використовувати екологічні ніші. У той час як теорія гонки озброєнь залишається актуальною для багатьох взаємодій між хижаком і жертвою, випадок з кажаном барбастелом підкреслює роль випадковості та випадковості у формуванні різноманітності життя на Землі.

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Часті питання (FAQ)

З: Що таке гіпотеза гонки озброєнь між кажанами та комахами?

В: Гіпотеза гонки озброєнь припускає, що кажани та комахи еволюціонують у відповідь на стратегії полювання та втечі один одного, постійно намагаючись перехитрити одне одного.

Питання: Чому кажани барбастелла тихіші за інших кажанів?

Відповідь: Кажани Барбастела тихіші через морфологічне обмеження, успадковане від їхніх предків кажанів-добирачів. Вони видають звук із носа, що призводить до зниження гучності дзвінка.

Питання: Чи є кажани барбастели результатом адаптації гонки озброєнь?

Відповідь: Нове дослідження ставить під сумнів думку про те, що мисливська стратегія кажана Барбастела є відповіддю на гонку озброєнь з комахами. Натомість він припускає, що низька гучність кажана є еволюційним збігом, який дозволив йому зайняти спеціалізовану екологічну нішу.

З: Що таке кажан-добирач?

A: Кажани-збирачі – це кажани, які ловлять комах, які сидять на поверхнях, як-от листя чи гілки, замість того, щоб полювати на них у польоті.

З: Як кажани барбастели полюють на літаючих комах, якщо вони тихіші за інших кажанів?

A: Кажани-барбастели полюють на літаючих комах, які не чують їхніх криків низької амплітуди. Ці комахи вправно уникають інших кажанів, але не можуть виявити унікальну техніку полювання барбастела.