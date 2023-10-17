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Чи перевершують люди роботів у складних завданнях? Нове дослідження показує важливість співпраці

ByГабріель Бота

Жовтень 17, 2023
Чи перевершують люди роботів у складних завданнях? Нове дослідження показує важливість співпраці

Новаторське дослідження, проведене Ph.D. Студенти з Університету Ньюкасла пролили світло на динаміку між людьми та роботами в командних завданнях. Дослідження було зосереджено на порівнянні продуктивності команд, що складаються як з людей, так і зі штучним інтелектом, з командами, які складаються лише з людей. Це дослідження мало на меті оцінити можливості командної роботи людей і роботів у комп’ютерному випробуванні, подібному до популярної аркадної гри Pong.

Результати дослідження показали, що команди людей перевершили команди з роботом-гравцем. Було помічено, що люди-гравці демонстрували чудову інтуїцію, що дозволяло їм розуміти дії партнера та вносити корективи для покращення продуктивності команди. Навпаки, командам із роботами-гравцями, здавалося, не вистачає конкурентної переваги, що підкреслює важливість людської інтуїції та здатності до адаптації в умовах співпраці.

Особливо інтригуючим є те, що дослідження також досліджувало, чи команди працюють краще, коли співпрацюють або змагаються одна з одною. Дивно, але виявилося, що команди, які грають спільно, перевершують команди, які беруть участь у змагальній грі. Цей висновок кидає виклик поширеній думці про те, що конкуренція підвищує продуктивність, і підкреслює значні переваги співпраці та синергії в досягненні успішних командних результатів.

Дослідження, проведені к.ю.н. студенти Лейтон Хедлі та Мюррей Беннетт з Ньюкаслської лабораторії пізнання Школи психологічних наук Університету Ньюкасла роблять внесок у когнітивну психологію. Зосереджуючись на розумінні того, як функціонує людський мозок, когнітивна психологія досліджує такі процеси, як мислення, запам’ятовування та навчання.

Це революційне дослідження, опубліковане в журналі Topics in Cognitive Science, дає цінну інформацію про навички командної роботи людей і роботів. Підкреслюючи важливість співпраці над конкуренцією, дослідження заохочує пошук нових підходів для підвищення продуктивності команди та оптимізації взаємодії людини та ШІ.

джерело:
Мюррей С. Беннет та ін., Ефективність людини в змагальних і співпрацюючих командах «людина-машина», теми з когнітивної науки (2023). DOI: 10.1111/tops.12683
Джерело: Newcastle University

By Габріель Бота

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