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Дослідження Місяця за допомогою ручної універсальної місячної камери (HULC)

ByРоберт Ендрю

Жовтень 26, 2023
Дослідження Місяця за допомогою ручної універсальної місячної камери (HULC)

На горизонті нова ера дослідження Місяця, оскільки астронавти готуються до майбутніх місій Артеміди на Місяць. Одним із найбільш значних досягнень у їх наборі інструментів є ручна універсальна місячна камера (HULC). Ця передова камера є помітним оновленням модифікованих камер Hasselblad 500EL, які використовувалися астронавтами під час місій Apollo.

Щоб переконатися в готовності HULC до дослідження Місяця, в Лансароте, Іспанія, регіоні з ландшафтами, дуже схожими на місячні, було проведено ретельне тестування. Вчені, спеціально підготовлені для дослідження Місяця, брали камеру в геологічні екскурсії, каталогізуючи свої знахідки в електронній польовій книзі. Інструктори мали змогу відстежувати їхній прогрес у реальному часі за допомогою голосових і відеопотоків.

HULC оснащено стандартними частинами камери, які пропонують покращену світлочутливість і найсучасніші об’єктиви. Хоча Місяць представляє різкі тіні та яскраві підняті області, особливо навколо південного полюса, конструкція HULC враховує ці екстремальні умови освітлення. Через відсутність атмосфери, яка б регулювала температуру, місячне середовище зазнає різких коливань, коли температура піднімається до 120°C вдень і падає до -200°C вночі. Камери HULC створені, щоб витримувати такі екстремальні температури, оснащені додатковою захисною ковдрою для захисту від тепла та пилу.

Щоб відтворити передбачувані умови, з якими стикаються місячні фотографи, кандидати в астронавти випробували камеру HULC серед білого дня та всередині вулканічних печер, щоб імітувати місячні ночі. Камерою потрібно було легко керувати в товстих захисних рукавичках, що призвело до конфігурації зручних кнопок. Джеремі Майєрс, керівник NASA для камери HULC, підкреслив важливість інтуїтивності, заявивши, що «камера має бути простою у використанні», оскільки це лише один із багатьох інструментів, якими астронавти матимуть справу на Місяці.

Окрім зйомки крупним планом деталей скель і ширококутних знімків місячного пейзажу, інженери прагнуть створити камеру, яка зможе протистояти небезпечному місячному пилу. Цей пил, що складається з дрібних абразивних частинок, становить небезпеку як для персоналу, так і для обладнання. Конструкція HULC буде продовжувати розвиватися, і майбутню версію планують випробувати на борту Міжнародної космічної станції.

FAQ

Що таке камера HULC?
Ручна універсальна місячна камера (HULC) — це найсучасніша камера, розроблена для астронавтів у майбутніх місіях Artemis на Місяць. Це значне оновлення камер, які використовувалися під час місій Apollo.

Чим відрізняється камера HULC?
Камера HULC містить готові деталі з покращеною світлочутливістю та вдосконаленими лінзами. Він розроблений, щоб витримувати екстремальні коливання температури та суворі умови освітлення на Місяці.

Як тестували камеру HULC?
Камера HULC пройшла ретельні випробування в Лансароте, Іспанія, де пейзажі нагадують місячне середовище. Вчені, навчені дослідженню Місяця, використовували камеру під час геологічних екскурсій і каталогізували свої знахідки в електронній польовій книзі.

Які проблеми вирішує камера HULC?
Камера HULC вирішує проблеми екстремальних коливань температури та місячного пилу. Він розроблений для роботи при температурах, що досягають 120°C вдень і -200°C вночі, забезпечуючи додаткові заходи захисту від пилу.

Які плани на майбутнє щодо камери HULC?
Інженери продовжуватимуть удосконалювати конструкцію камери HULC, її версію планують випробувати на борту Міжнародної космічної станції. Кінцева мета — надати астронавтам простий у використанні та надійний інструмент для дослідження Місяця.

By Роберт Ендрю