Дослідження Місяця за допомогою ручної універсальної місячної камери (HULC)

На горизонті нова ера дослідження Місяця, оскільки астронавти готуються до майбутніх місій Артеміди на Місяць. Одним із найбільш значних досягнень у їх наборі інструментів є ручна універсальна місячна камера (HULC). Ця передова камера є помітним оновленням модифікованих камер Hasselblad 500EL, які використовувалися астронавтами під час місій Apollo.

Щоб переконатися в готовності HULC до дослідження Місяця, в Лансароте, Іспанія, регіоні з ландшафтами, дуже схожими на місячні, було проведено ретельне тестування. Вчені, спеціально підготовлені для дослідження Місяця, брали камеру в геологічні екскурсії, каталогізуючи свої знахідки в електронній польовій книзі. Інструктори мали змогу відстежувати їхній прогрес у реальному часі за допомогою голосових і відеопотоків.

HULC оснащено стандартними частинами камери, які пропонують покращену світлочутливість і найсучасніші об’єктиви. Хоча Місяць представляє різкі тіні та яскраві підняті області, особливо навколо південного полюса, конструкція HULC враховує ці екстремальні умови освітлення. Через відсутність атмосфери, яка б регулювала температуру, місячне середовище зазнає різких коливань, коли температура піднімається до 120°C вдень і падає до -200°C вночі. Камери HULC створені, щоб витримувати такі екстремальні температури, оснащені додатковою захисною ковдрою для захисту від тепла та пилу.

Щоб відтворити передбачувані умови, з якими стикаються місячні фотографи, кандидати в астронавти випробували камеру HULC серед білого дня та всередині вулканічних печер, щоб імітувати місячні ночі. Камерою потрібно було легко керувати в товстих захисних рукавичках, що призвело до конфігурації зручних кнопок. Джеремі Майєрс, керівник NASA для камери HULC, підкреслив важливість інтуїтивності, заявивши, що «камера має бути простою у використанні», оскільки це лише один із багатьох інструментів, якими астронавти матимуть справу на Місяці.

Окрім зйомки крупним планом деталей скель і ширококутних знімків місячного пейзажу, інженери прагнуть створити камеру, яка зможе протистояти небезпечному місячному пилу. Цей пил, що складається з дрібних абразивних частинок, становить небезпеку як для персоналу, так і для обладнання. Конструкція HULC буде продовжувати розвиватися, і майбутню версію планують випробувати на борту Міжнародної космічної станції.

FAQ

Що таке камера HULC?

Ручна універсальна місячна камера (HULC) — це найсучасніша камера, розроблена для астронавтів у майбутніх місіях Artemis на Місяць. Це значне оновлення камер, які використовувалися під час місій Apollo.

Чим відрізняється камера HULC?

Камера HULC містить готові деталі з покращеною світлочутливістю та вдосконаленими лінзами. Він розроблений, щоб витримувати екстремальні коливання температури та суворі умови освітлення на Місяці.

Як тестували камеру HULC?

Камера HULC пройшла ретельні випробування в Лансароте, Іспанія, де пейзажі нагадують місячне середовище. Вчені, навчені дослідженню Місяця, використовували камеру під час геологічних екскурсій і каталогізували свої знахідки в електронній польовій книзі.

Які проблеми вирішує камера HULC?

Камера HULC вирішує проблеми екстремальних коливань температури та місячного пилу. Він розроблений для роботи при температурах, що досягають 120°C вдень і -200°C вночі, забезпечуючи додаткові заходи захисту від пилу.

Які плани на майбутнє щодо камери HULC?

Інженери продовжуватимуть удосконалювати конструкцію камери HULC, її версію планують випробувати на борту Міжнародної космічної станції. Кінцева мета — надати астронавтам простий у використанні та надійний інструмент для дослідження Місяця.