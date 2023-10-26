Інтеграція європейського сервісного модуля для місії Artemis II: вирішальний крок до дослідження Місяця

Майбутня місія Artemis II, запланована на листопад 2024 року, набирає обертів, оскільки інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді старанно працюють над підготовкою європейського сервісного модуля (ESM2) до інтеграції з модулем екіпажу Orion. ESM2 відіграватиме важливу роль у забезпеченні такими основними ресурсами, як електрика, вода та імітація атмосфери, щоб забезпечити комфорт і безпеку чотирьох астронавтів під час їхньої подорожі на Місяць туди й назад.

Щоб полегшити процес інтеграції, ESM2 спочатку був підключений до адаптера модуля екіпажу, утворюючи сервісний модуль Orion (OSM). Цей важливий крок дозволив інженерам ретельно протестувати інтегрований модуль, який включає труби, дроти, батареї та електроніку. На цьому етапі було проведено два важливі випробування, щоб переконатися в надійності та довговічності OSM.

Один із цих тестів під назвою Thermal Cycle Test оцінював здатність OSM витримувати екстремальні коливання температури, з якими він зіткнеться під час місії. У той же час акустичне випробування прямого поля (DFAT) було зосереджено на оцінці здатності OSM витримувати інтенсивні вібрації під час підйому ракети в космос.

Після цих випробувань OSM успішно підключили до модуля екіпажу Orion, утворивши повний апарат Orion для місії Artemis II. З'єднання здійснюється через шість точок навколо теплового екрана капсули екіпажу, що забезпечує безпеку астронавтів під час входу в атмосферу Землі. Замість того, щоб перетинати тепловий екран, труби та дроти прокладені навколо нього.

Тепер, коли модулі екіпажу та сервісні модулі об’єднані в одне ціле, наступним важливим кроком є ​​увімкнення транспортного засобу Orion і ретельна перевірка того, що всі системи функціонують злагоджено. Цей етап дозволяє європейським і американським командам перевірити безперебійний зв’язок між різними компонентами.

Оскільки підготовка до місії Artemis II триває, увага незабаром переміститься на встановлення сонячних крил на кораблі Orion, завершуючи його складання. Згодом паливні баки будуть заповнені паливом, а ракета Artemis II буде складена, а Orion буде підключено до системи припинення запуску — життєво важливої ​​функції безпеки для астронавтів у разі будь-яких непередбачених подій під час запуску.

Інтеграція європейського сервісного модуля знаменує важливу віху в програмі Artemis, наближаючи людство на крок ближче до дослідження Місяця та прокладаючи шлях для майбутніх місій у глибокому космосі.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке європейський сервісний модуль (ESM2)?

Європейський сервісний модуль (ESM2) є компонентом корабля Orion, призначеного для забезпечення основних ресурсів, таких як електрика, вода та імітація атмосфери для астронавтів під час космічних місій.

2. Які основні тести проводяться під час процесу інтеграції?

Під час процесу інтеграції проводяться два важливі випробування: випробування теплового циклу та випробування прямим акустичним полем (DFAT). Тест на термічний цикл гарантує здатність модуля витримувати екстремальні температурні коливання, тоді як DFAT оцінює його стійкість до вібрацій під час підйому ракети.

3. Як з’єднані модулі екіпажу та сервісні модулі?

Модулі екіпажу та сервісні модулі з’єднані через шість точок навколо теплового щита капсули екіпажу. Труби та дроти прокладені навколо теплового екрана, щоб забезпечити безпеку астронавтів під час входу в атмосферу Землі.

4. Яке призначення системи переривання запуску?

Система припинення запуску є важливою функцією безпеки, підключеною до корабля Orion. Він забезпечує безпеку космонавтів у разі вибуху або відхилення від запланованої траєкторії під час запуску.

5. Яке значення місії Артеміди II?

Місія Artemis II є важливою віхою в програмі Artemis, яка має на меті відправити астронавтів у подорож на Місяць туди й назад. Він служить сходинкою для майбутніх місій з дослідження глибокого космосу.