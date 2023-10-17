Нові відкриття на супутнику Юпітера Європі: CO₂, океани та тепло

Спостереження за допомогою телескопа Джеймса Вебба виявили наявність вуглекислого газу (CO₂) на поверхні супутника Юпітера Європи. Це відкриття відкрило захоплюючі можливості щодо складу Місяця та потенціалу підтримки життя. CO₂ міг походити ззовні, але також можливо, що він просочився крізь товстий шар льоду, який покриває поверхню Європи. Крім того, наявність CO₂ свідчить про існування глобального океану під льодом.

Є два пояснення походження CO₂: він міг бути розчинений в океані Європи, подібному до океанів на Землі; або це може бути побічним продуктом розкладання органічних сполук, таких як амінокислоти чи інші сполуки вуглецю. Поклади CO₂ зосереджені в районі під назвою Tara Regio, і вони відносно недавні. Однак умови на поверхні Європи роблять нестабільним існування CO₂ протягом тривалого часу.

На відміну від супутника Сатурна Енцелада, в Європі немає звичайних вивержень гейзерів, які б забезпечили спектрографічний аналіз розчинених солей. Тим не менш, вчені вважають, що під поверхнею Європи, разом із супутником Юпітера Ганімедом і Енцеладом, є глобальний рідкий океан. Існують також інші потенційні кандидати на глобальні рідкі океани, такі як Каллісто, Титан, Тритон, Діона та карликові планети Церера та Плутон. Однак для підтвердження цих підозр потрібні додаткові дані.

Зонд Galileo, який обертався навколо Юпітера, дав перші натяки на глобальний океан на Європі понад 25 років тому. Детальні фотографії крижаної поверхні Місяця показали крижані плоти, уламки льоду, які, здавалося, знову замерзли у випадкових положеннях. Це свідчить про те, що крижаний покрив був відносно тонким, можливо, товщиною всього кілька кілометрів. Під льодом лежить глибокий океан, глибина якого оцінюється від 80 до 150 кілометрів, імовірно містить у два-три рази більше води, ніж в океанах Землі.

Існування рідкого океану на Європі передбачає наявність джерел тепла. Тепло, ймовірно, утворюється гравітаційним тиском Юпітера, що викликає приливні сили. Такі супутники, як Іо, Європа та Ганімед, зазнають впливу приливних сил і демонструють орбітальний резонанс. Це явище деформує їхні орбіти, роблячи їх більш ексцентричними та виробляючи тепло всередині. Іо, зокрема, відчуває інтенсивну вулканічну активність через тертя гірських порід, з більш ніж 150 активними кратерами в будь-який момент часу.

Європа відчуває подібний, але менш інтенсивний вплив, зберігаючи свій підповерхневий океан рідиною. У 2012 році телескоп Hubble зафіксував викиди водяної пари з південного полюса Європи, які не були виявлені зондом Galileo. Магнітометр на борту Galileo також зробив внесок у відкриття океану Європи, виявивши невеликі аномалії в магнітному полі Юпітера, викликані електричними струмами всередині Місяця. Це говорить про наявність розчинених солей у підповерхневому океані.

Крижаний панцир Європи «відокремлює» свою поверхню від скелястого середовища, і тріщини, які спостерігаються на поверхні, можуть бути шрамами від припливних рухів. Спектри, отримані зондом Galileo, свідчать про наявність сульфатів кальцію та магнію. Однак ефект був набагато слабшим порівняно з Ганімедом, який є більшим супутником із власним прихованим океаном і металевим ядром, що складається із заліза та нікелю.

Загалом, нещодавні спостереження та відкриття на Європі є додатковими доказами потенційних умов для підтримки життя на супутнику Юпітера. Щоб розгадати таємниці цього інтригуючого небесного тіла, потрібні подальші дослідження.

джерела:

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