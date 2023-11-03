Подорож CubeSats: новий метод перевірено для посадки на астероїд

Через рік Європейське космічне агентство (ESA) збирається запустити місію Hera, яка стане другим людським космічним кораблем, який досліджуватиме астероїд Didymos. У той час як місія NASA DART раніше врізалася в супутник Didymos Dimorphos, Hera має на меті дослідити ударний кратер, що залишився позаду, і пролити світло на захист планети від астероїдів.

У рамках програми планетарного захисту ESA головною місією Hera є вивчення впливу місії DART на Dimorphos і Didymos, допомагаючи вченим дізнатися більше про запобігання потенційним астероїдним загрозам для Землі. Крім того, Hera виконує функцію демонстраційної місії технологій, представляючи унікальний метод приземлення, відомий як Robust Ballistic Landings.

Посадка на астероїд, що обертається, з мінімальною гравітацією створює кілька проблем. CubeSats, Milani та Juventus, вагою приблизно 12 кг кожен, супроводжуватимуть Hera та використовуватимуть свої інструменти для покращення вивчення подвійного астероїда. Ці прилади включають спектрометр, термогравіметр для виявлення летких і органічних речовин, радар для дослідження внутрішньої структури Dimorphos і гравіметр. Камери та радіообладнання також допоможуть у процесі іспиту, який, як очікується, триватиме близько шести місяців.

Після завершення своєї місії Мілані та Ювентус планують спробувати висадитися на Діморфос. Нещодавня стаття провідного автора Іосто Фодде з Університету Глазго під назвою «Проектування та аналіз надійних балістичних посадок на вторинній частині подвійного астероїда» представляє новий метод успішної посадки CubeSats.

Надійне балістичне приземлення відноситься до техніки зниження без приводу. Застосовуючи ненав’язливу техніку інтерполяції Чебишева (NCI), CubeSats розраховує швидкість зростання можливих станів з часом. Це допомагає обмежити швидкість і кути удару, оптимізуючи траєкторію приземлення. Результатом є збільшення успішності посадки на 20% і значне зменшення площі посадки порівняно зі звичайними методами.

Хоча складні та дорогі місії, такі як NASA OSIRIS-REx, підкреслили важливість повернення зразків астероїдів на Землю, автори статті підкреслюють, що базові посадки космічних кораблів на астероїди дають цінні наукові дані. Ці посадки дають змогу зрозуміти внутрішню структуру та властивості матеріалу астероїдів, одночасно дозволяючи проводити вимірювання на місці.

У зв’язку з майбутньою місією Hera та новаторською спробою приземлення CubeSats вчені та інженери в захваті від потенційних досягнень у дослідженні астероїдів. Покращений рівень успішного приземлення, запропонований методом Robust Ballistic Landing, відкриває двері для майбутніх місій і покращує наше розуміння цих космічних об’єктів.

Питання і відповіді

1. Яка мета місії Hera?

Місія Hera має на меті вивчити вплив місії NASA DART на астероїд Didymos і його місяць-місячник Dimorphos у рамках програми Planetary Defense ESA.

2. Що таке техніка надійного балістичного приземлення?

Надійне балістичне приземлення відноситься до методу безмоторного спуску, за допомогою якого CubeSats обчислюють швидкість і кути зіткнення за допомогою методу неінтрузивної інтерполяції Чебишева (NCI) для оптимізації траєкторій приземлення.

3. Як Мілані та Ювентус сприятимуть місії Hera?

Мілані та Ювентус, CubeSats, які супроводжують Геру, використовуватимуть різні інструменти для покращення вивчення подвійного астероїда, включаючи спектрометр, термогравіметр, радар, гравіметр, камери та радіообладнання.

4. Які потенційні переваги приземлення на поверхню астероїдів?

Посадка на поверхню астероїдів надає цінні наукові дані щодо внутрішньої структури та властивостей матеріалів астероїдів. Крім того, вимірювання на місці можуть запропонувати подальше розуміння цих космічних об’єктів.

5. Які вдосконалення пропонує метод міцного балістичного приземлення?

Порівняно зі звичайними методами, техніка надійного балістичного приземлення значно збільшує відсоток успішного приземлення на 20% і зменшує площу приземлення CubeSats.