Випробування культур чайного гриба на стійкість до космосу

ESA проводить випробування культур чайного гриба, щоб визначити їхню стійкість у космосі та потенціал підтримки присутності людини на Місяці та Марсі. Ці культури, відомі своїми ферментативними властивостями та користю для здоров’я, мають здатність виживати в суворих умовах на Землі, що робить їх інтригуючим об’єктом для дослідження космосу.

Експерименти проводилися з використанням установки Expose на Міжнародній космічній станції, де зразки піддавалися космічному випромінюванню та моделювали марсіанські умови. Одне чудове відкриття полягало в тому, що мікроорганізм під назвою ціанобактерія зміг відновити свою ДНК і відновити поділ клітин навіть після впливу космічного випромінювання та іонів заліза, які, як відомо, завдають значної шкоди. Вважається, що специфічний ген, ген sulA, відіграє вирішальну роль у зупинці поділу клітин до тих пір, поки не буде відновлено пошкодження ДНК.

Крім того, експерименти показали, що кластери клітин забезпечують мікросередовище для менших видів, дозволяючи їм «пересуватися» простором у великих групах клітин, які забезпечують захист. Це має наслідки для розуміння того, як клітинні кластери та біоплівки можуть захистити від екстремальних умов космосу та запобігти забрудненню під час космічних місій.

Окрім вивчення потенціалу підтримки космічних поселень, культури чайного гриба також можуть слугувати цінною радіаційною моделлю. Вивчаючи, як ці мікроорганізми реагують на радіацію, вчені можуть отримати уявлення про зміцнення здоров’я людини та розробити стратегії радіаційного захисту для астронавтів.

Дослідники уявляють майбутнє, де ці культури можна буде вирощувати на Місяці та Марсі завдяки їхній здатності виробляти кисень і функціонувати як біофабрики. Їх використання в майбутніх космічних місіях і зусиллях з дослідження космосу людиною може значно підвищити стійкість цих зусиль.

Загалом, тестування культури чайного гриба в космосі дає багатообіцяюче розуміння стійкості мікроорганізмів та їх потенційного застосування для підтримки тривалої присутності людини за межами Землі.

Визначення:

– Комбуча: ферментований чайний напій, відомий своєю користю для здоров’я.

– Стійкість: здатність витримувати складні умови та відновлюватися після них.

– Біоплівка: спільнота мікроорганізмів, які утворюють захисний шар на поверхні.

– Космічне випромінювання: частинки високої енергії з космосу.

– Марсіанські умови: умови, змодельовані для імітації середовища на Марсі.

– Ген SulA: ген, який регулює поділ клітин у відповідь на пошкодження ДНК.

– Захист планети: протоколи для запобігання забрудненню між небесними тілами.

– Cyanobacterium: тип бактерій, здатних до фотосинтезу.

– Мікроареал: невелике середовище існування в більшій екосистемі.

– Радіаційна модель: система, яка використовується для вивчення впливу радіації на живі організми.

джерела:

– Культури чайного гриба перевірені на стійкість до космосу. (ESA)

– Захист планети. (ESA)