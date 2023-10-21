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SpaceX планує запустити 144 ракети в 2024 році, щоб розширити сервіс Starlink

ByГабріель Бота

Жовтень 21, 2023
SpaceX планує запустити 144 ракети в 2024 році, щоб розширити сервіс Starlink

SpaceX, аерокосмічна компанія, заснована Ілоном Маском, поставила амбітні цілі на 2024 рік. За словами офіційного представника компанії, SpaceX планує запустити загалом 144 ракети наступного року, перевершивши свої власні рекордні запуски в 2023 році. Це збільшення частоти запусків. зумовлена ​​розширенням супутникового інтернет-сервісу Starlink від SpaceX.

Кількість запусків SpaceX постійно зростає, оскільки Starlink продовжує розвиватися. У 2021 році була лише 31 місія, але ця кількість майже подвоїлася до 61 у 2022 році. Завдяки розгортанню послуги Direct to Cell від Starlink у партнерстві з T-Mobile SpaceX має на меті ще більше збільшити свою потужність запуску наступного року.

Direct to Cell, також відомий як «вежа мобільного телефону в космосі», надаватиме мобільні послуги через супутники Starlink. Можливості текстових повідомлень будуть доступні в 2024 році, а потім дзвінки та перегляд веб-сторінок у 2025 році. Ця послуга буде особливо корисною в областях, де немає покриття мобільного зв’язку, особливо під час надзвичайних ситуацій.

Щоб досягти своєї мети — провести 144 запуски в 2024 році, SpaceX автоматизувала весь процес. Компанія наголошує на надійності, щоб уникнути затримок, спричинених несправностями. Така висока частота запуску потребуватиме запуску кожні 2.5 дня, порівняно з поточною швидкістю запуску кожні 3.5 дня.

З травня 2019 року SpaceX вивела на орбіту понад 4,000 супутників Starlink. Минулого місяця компанія оголосила, що перевищила 2 мільйони клієнтів, які користуються її інтернет-сервісами. Starlink доступний у понад 60 країнах і з’єднує клієнтів у всьому світі за допомогою високошвидкісного Інтернету.

У той час як SpaceX залишається попереду своїх конкурентів, інші компанії, такі як Amazon з його проектом Kuiper, також виходять на індустрію космічних інтернет-послуг. Amazon Джеффа Безоса нещодавно запустив перші два прототипи супутників для проекту Kuiper, метою якого є забезпечення високошвидкісного підключення до Інтернету у віддалених районах, подібно до Starlink.

джерела:
– Ars Technica
– Інсайдер

By Габріель Бота

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