Нові стани електронів у розплавлених солях можуть вплинути на продуктивність реакторів, що працюють на солі

Вчені виявили, що електрони можуть утворювати три різні стани під час взаємодії з розплавленими солями, відкриття, яке може мати наслідки для роботи реакторів, що працюють на солі. Дослідники з Національної лабораторії Оук-Ріджа та Університету Айови змоделювали введення надлишку електронів у розплавлену сіль хлориду цинку та спостерігали три можливі сценарії. В одному сценарії електрон стає частиною молекулярного радикала з двома іонами цинку. В іншому електрон локалізується на одному іоні цинку. У третьому сценарії електрон розподіляється дифузно по кількох іонах солі.

Реактори з розплавленої солі розглядаються для майбутніх атомних електростанцій, і розуміння того, як радіація впливає на поведінку розплавлених солей, має вирішальне значення. Це дослідження проливає світло на взаємодію між електронами та солями під дією високого випромінювання. Дослідники виявили, що електрон може сприяти утворенню різних видів, включаючи димери та мономери цинку, або бути делокалізованим. Ці початкові знахідки викликають питання про те, які інші види можуть утворюватися протягом тривалого часу і як вони можуть реагувати з електронами та солями.

Це дослідження є частиною Дослідницького центру енергетичних кордонів розплавлених солей в екстремальних середовищах (MSEE EFRC) Міністерства енергетики та опубліковано в Журналі фізичної хімії B. Команда працює над експериментальним виявленням інших форм реактивності. Дослідження дає цінну інформацію про те, як електрони взаємодіють з розплавленими солями, але є ще багато чого для вивчення. Подальші дослідження вивчатимуть інші соляні системи та вплив радіації на розплавлені солі.

Джерело: Національна лабораторія Ок-Рідж