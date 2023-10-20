Дослідники розробляють більш міцну кераміку з підвищеною стійкістю до розтріскування

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зробили прорив у розробці кераміки, створивши міцніші та стійкіші до розтріскування матеріали. Використовуючи комбінацію атомів металу з більшою кількістю валентних електронів у їхній зовнішній оболонці, дослідники знайшли спосіб збільшити здатність кераміки витримувати більш високі рівні сили та напруги.

Кераміка відома своїми винятковими властивостями, такими як здатність витримувати високі температури, протистояти корозії та зносу, а також зберігати легкий профіль. Ці характеристики роблять кераміку придатною для різних застосувань, включаючи аерокосмічні компоненти та захисні покриття. Однак їхня крихкість завжди була головним недоліком, оскільки вони схильні до руйнування під навантаженням.

Вчені зосередили своє дослідження на класі кераміки під назвою високоентропійні карбіди, які мають невпорядковані атомні структури, що складаються з атомів вуглецю, пов’язаних із кількома металевими елементами з четвертого, п’ятого та шостого стовпців періодичної таблиці. Було виявлено, що метали з п’ятої та шостої колон, такі як титан, ніобій і вольфрам, мають вирішальне значення для підвищення міцності кераміки через більшу кількість валентних електронів.

Валентні електрони - це електрони, що знаходяться в зовнішній оболонці атома, які беруть участь у зв'язку з іншими атомами. Використовуючи метали з більшою кількістю валентних електронів, дослідники змогли підвищити стійкість кераміки до розтріскування під механічним навантаженням і стресом. Кераміка показала більш пластичну поведінку, подібну до металів, тобто вона могла зазнати більшої деформації, перш ніж зламатися.

За допомогою обчислювального моделювання та експериментального виготовлення та випробувань команда ідентифікувала два високоентропійні карбіди, які показали виняткову стійкість до розтріскування. Ці матеріали були здатні деформуватися або розтягуватися під впливом механічного навантаження або стресу, а не демонструвати типову крихку реакцію кераміки. Зв’язки всередині матеріалів реорганізовані для перекриття отворів розміром з атом, які утворилися, коли матеріали проколювали або розривали, перешкоджаючи утворенню тріщин.

Зараз стоїть завдання збільшити виробництво цієї міцної кераміки для комерційного застосування. Цей прорив має потенціал для революції в різних галузях, які покладаються на високоефективні керамічні матеріали, від аерокосмічної до біомедичної. Підвищена міцність кераміки також відкриває двері для екстремальних застосувань, таких як передні кромки гіперзвукових транспортних засобів, де вони можуть захистити життєво важливі компоненти та дозволити транспортним засобам краще витримувати надзвукові польоти.

Ця робота була підтримана Шведською дослідницькою радою, Центром компетенції функціональних нанорозмірних матеріалів, Фондом Олле Енгквіста, Дослідницьким центром матеріалів Департаменту наноінженерії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, Програмою стипендій для випускників національної оборонної науки та інженерії, Фондом ARCS і Групою Oerlikon.

джерела:

– Джерело статті: «Дослідники розробляють більш міцну кераміку з підвищеною стійкістю до розтріскування» – Університет Каліфорнії в Сан-Дієго

– Визначення кераміки: Britannica.com

– Визначення валентних електронів: Chemistry LibreTexts