Розроблено новий метод керування потоком електронів у квантових матеріалах

Дослідники з Penn State розробили електричний метод контролю напрямку потоку електронів у квантових матеріалах, що потенційно призведе до прогресу в електронних пристроях і квантових комп’ютерах. Метод було продемонстровано на матеріалах, які демонструють квантовий аномальний ефект Холла (QAH), коли потік електронів уздовж краю матеріалу не втрачає енергії. Цей ефект виникає в матеріалах, відомих як ізолятори QAH, які є топологічними ізоляторами, які проводять струм лише на своїх краях. Дослідники виявили, що застосування імпульсу струму до ізолятора QAH може змінити напрямок потоку електронів. Ця здатність контролювати потік електронів має вирішальне значення для оптимізації передачі та зберігання інформації в квантових технологіях.

Попередній метод зміни напрямку потоку електронів покладався на зовнішній магніт, що робило його непрактичним для невеликих пристроїв, таких як смартфони. Новий електричний метод забезпечує більш зручне та ефективне рішення. Дослідники оптимізували ізолятор QAH, збільшивши щільність прикладеного струму, що призвело до дуже високої щільності струму, яка перемикала напрям намагніченості та напрям транспорту електронів. Цей перехід від магнітного до електронного контролю в квантових матеріалах схожий на перехід, який стався в традиційному зберіганні пам’яті, де магніти були замінені електронними методами в нових технологіях.

Дослідницька група також надала теоретичну інтерпретацію своєї методології. Зараз вони зосереджені на зупинці електронів на їхньому шляху та демонстрації ефекту QAH при вищих температурах. Довгострокова мета полягає в тому, щоб відтворити ефект QAH при більш технологічно відповідних температурах. Дослідження фінансувалося Дослідницьким офісом армії, Управлінням наукових досліджень ВПС та Національним науковим фондом за додаткової підтримки Науково-технічного центру дослідження матеріалів та нанорозмірної науки в Пенсильванії та Ініціативи EPiQS Фонду Гордона та Бетті Мур. .

Джерело: Penn State University

Визначення:

– Квантовий аномальний ефект Холла (QAH): явище, при якому потік електронів уздовж краю матеріалу не втрачає енергії.

– Ізолятори QAH: матеріали, які виявляють ефект QAH, які є типом топологічного ізолятора, який проводить струм лише на своїх краях.

– Топологічний ізолятор: матеріал, який є ізолятором у своїй внутрішній частині, але може проводити електрику на своїй поверхні чи краях завдяки своїй унікальній структурі електронної смуги.

джерела:

– Університет штату Пенсільванія (URL не надано)