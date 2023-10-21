Зміна моделей Ель-Ніньо та впровадження механізму перемикання Уокера

В останні роки Ель-Ніньо набуває все більшого значення в кліматичних прогнозах і управлінні глобальною мінливістю клімату. Ель-Ніньо — тепла фаза Ель-Ніньо-Південного коливання (ENSO), що характеризується нагріванням океанських вод у східній екваторіальній частині Тихого океану. І навпаки, Ла-Нінья означає похолодання в тому ж регіоні. Ці циклічні коливання температури поверхні моря мають значний вплив на погодні умови в усьому світі.

Нещодавнє дослідження, проведене Групою дослідження четвертини під керівництвом Крістофа Шпетля, мало на меті зрозуміти, як Ель-Ніньо реагує на природні впливи протягом тривалого часу. Дослідники проаналізували печерні відкладення, відомі як спелеотеми з південно-східної Аляски, які зберегли кліматичні записи за 3,500 років. Отримані дані вказують на те, що процеси контролю мінливості Ель-Ніньо змінилися з 1970-х років, і зараз значну роль відіграє техногенна зміна клімату.

В окремому дослідженні команда зосередилася на вивченні змін клімату на південному сході Аляски протягом набагато більш тривалого періоду в 13,500 XNUMX років. Спелеотеми послужили безцінними записами для дослідження причин швидких, короткочасних кліматичних змін під час льодовикових періодів. Дивно, але наприкінці останнього льодовикового періоду та в голоценовому періоді південно-східна Аляска продемонструвала кліматичний режим, подібний до екваторіального Тихого океану, що кидає виклик усталеному «біполярному механізму гойдалок». Замість цього дослідники представили концепцію «перемикача Уокера», який спрацьовує зміною сонячної радіації. Цей механізм призводить до швидкого коригування температури поверхні моря в екваторіальній частині Тихого океану, в кінцевому підсумку впливаючи на кліматичні моделі у високих північних широтах.

Дослідження показують, що діяльність людини зараз відіграє значну роль у формуванні моделей Ель-Ніньо. Можливо, зміна клімату перетнула переломний момент у 1970-х роках, що призвело до більш постійної моделі Ель-Ніньо. Запровадження концепції «перемикача Уокера» забезпечує альтернативне пояснення історичних коливань клімату, підкреслюючи складну взаємодію факторів, які формують динаміку клімату.

Результати підкреслюють необхідність постійних досліджень для поглиблення нашого розуміння кліматичних процесів. Оскільки кліматична система Землі є динамічною та складною, продовження досліджень матиме вирішальне значення для прогнозування та управління мінливістю клімату в глобальному масштабі.

джерела:

– «Розкриття реакції Ель-Ніньо: природні впливи, сформовані суспільством» Пола Вілкокса та ін. в Geophysical Research Letters.

– «Гойдалки на півночі: кліматичні зміни Аляски дивовижно пов’язані з екваторіальною частиною Тихого океану» Пола Вілкокса та ін. в The Innovation Geoscience.