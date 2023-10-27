Нещодавно відкриті подвійні надмасивні чорні діри розкривають хаотичні наслідки космічних зіткнень

Астрономи зробили вражаюче відкриття після катастрофічного космічного зіткнення, яке сталося приблизно мільярд років тому. Серед уламків цього зіткнення, в якому брали участь дві спіральні галактики, було знайдено пару жахливих чорних дір. Ці колосальні об’єкти, відомі як надмасивні чорні діри, знаходяться приблизно на відстані 90 мільйонів світлових років від нашого місця розташування.

Телескоп Gemini South, розташований на горі Серро-Пачон в чилійських Андах, відкрив цю подвійну систему чорних дір, спостерігаючи за бурхливим центром об’єднаної галактики, позначеною NGC 7727. Стан NGC 7727 має особливе значення для астрономів, оскільки він дає змогу зазирнути в майбутній вигляд нашої власної галактики Чумацький Шлях, коли вона зіткнеться з сусідньою спіральною галактикою Андромеди приблизно через 4.5 мільярда років. В даний час Андромеда знаходиться приблизно в 2.5 мільйонах світлових років від нашої рідної галактики.

Ці дивовижні надмасивні чорні діри, здається, замкнені в орбітальному танці, кожна з яких має приголомшливу масу. Маса першої чорної діри в 154 мільйони разів перевищує масу нашого Сонця, тоді як маса другої чорної діри в 6.3 мільйона разів перевищує масу нашого Сонця. В даний час дві чорні діри розділені відстанню в 1,600 світлових років, але з часом вони гравітаційно зійдуться і, врешті-решт, зіллються. Це злиття дасть початок ще більш потужній надмасивній чорній дірі, яка об’єднає об’єднані маси своїх попередників.

Процесу, який призводить до злиття цих чорних дір, сприяє випромінювання гравітаційних хвиль, які виходять із системи, коли чорні діри обертаються навколо одна одної. Ці хвилі забирають кутовий момент, змушуючи чорні діри наближатися одна до одної протягом тривалих періодів часу. Астрономи підрахували, що приблизно через 250 мільйонів років чорні діри зіткнуться і зливаються, народивши величезний небесний об’єкт.

Відкриття цих подвійних надмасивних чорних дір проливає світло на хаотичні наслідки галактичних зіткнень. На початкових етапах злиття конкуруючі гравітаційні сили чорних дір порушили б структуру їхніх галактик-господарів, відкинувши зірки та пил від їхніх ядер. Це явище, яке спостерігають астрономи, призводить до трансформації форм галактик. У випадку NGC 7727 вона стала складною і безформною сутністю, позбавленою впізнаваних спіральних рукавів, які раніше визначали складові галактики.

Зображення, отримані за допомогою багатооб’єктного спектрографа Gemini (GMOS) телескопа Gemini South, яскраво демонструють космічну метушню в NGC 7727. Величезні смуги міжзоряного пилу та газу, схожі на ефірну павутину, огортають злиття серця галактик-прародителів. Крім того, галактика демонструє розрізнені області інтенсивного зореутворення, відомі як «області зорепаду», які виникають під час зіткнення багатих газом галактик, що призводить до створення нових зірок.

У міру еволюції NGC 7727 і зменшення утворення зірок вона поступово набуватиме форму еліптичної галактики, населеної старшими зірками. У його ядрі буде одна надмасивна чорна діра, яка може похвалитися масою, еквівалентною масі нашого Сонця в 160.3 рази. Це унікальне відкриття не тільки дає вирішальне розуміння наслідків злиття галактик, але й підкреслює складність і різноманітність космічного ландшафту, який нас оточує.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Що таке надмасивні чорні діри?

Надмасивні чорні діри - це надзвичайно масивні небесні об'єкти, які знаходяться в центрах галактик. Вони значно більші, ніж зоряні чорні діри, і можуть мати масу, яка в мільйони або навіть мільярди разів перевищує масу нашого Сонця.

2. Як зливаються чорні діри?

Чорні діри зливаються через випромінювання гравітаційних хвиль, які змушують їх поступово наближатися одна до одної. З часом їх орбіти розпадаються, що призводить до зіткнення та подальшого злиття.

3. Що відбувається під час зіткнення галактик?

Під час зіткнення двох галактик сили тяжіння від чорних дір усередині кожної галактики порушують структуру галактик. Зірки та пил відкидаються від початкового положення, що призводить до зміни форм галактик.

4. Що таке область зорепаду?

Області спалаху зірок – це області всередині галактик, де відбувається інтенсивне зореутворення. Це явище часто викликається зіткненням багатих газом галактик, що призводить до надходження щільного газу та пилу, необхідних для утворення нових зірок.

5. Що станеться з NGC 7727 у майбутньому?

З часом NGC 7727 зазнає подальших трансформацій. Коли зореутворення припиниться, галактика набуде форми еліптичної галактики, і в ній будуть домінувати старі зірки. Він збереже одну надмасивну чорну діру в своєму ядрі.