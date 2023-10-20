Вчені виявили високий рівень гелію в арктичній лаві, що свідчить про витік ядра Землі

Вчені зробили інтригуюче відкриття, яке може натякати на витік в ядрі Землі. Високі рівні рідкісного ізотопу гелію-3 (³He) були знайдені в лавових потоках віком 62 мільйони років на острові Баффін на Арктичному архіпелазі. Це відкриття ставить під сумнів переконання, що ядро ​​Землі, гігантська розплавлена ​​залізна куля в центрі планети, є інкапсульованим та ізольованим.

Як правило, ³He, знайдений у скелях, походить із матеріалу, який піддавався бомбардуванню сонцем на ранніх стадіях існування планети. Оскільки Земля не виробляє багато ³He і те, що мало виходить у космос через сонячне випромінювання, сьогодні незвичайно виявляти високі рівні цього ізотопу в гірських породах. Більшість порід, багатих на ³He, були простежені до мантії Землі.

Рівні ³He, знайдені в лавових олівінових породах Баффінових островів, значно перевищують те, що вчені вважали можливим. Мантія Землі, яка постійно виділяє лаву та поглинає частини кори, з часом природно втрачає частину початково збереженого ³He. Однак, якщо кількість ³He в породі перевищує певну межу, це свідчить про те, що гелій походить з іншого джерела.

Це відкриття змушує дослідників розглядати можливість походження гелію з ядра Землі. Це ставить під сумнів попереднє розуміння того, що ядро ​​та зовнішні шари планети, включаючи мантію та кору, є хімічно стабільними та не здійснюють перенесення матеріалу між собою. Якщо це відкриття вірне, це свідчить про те, що глибини нашої планети більш динамічні, ніж вважалося раніше, з елементами, що рухаються між металевим ядром і скелястими частинами Землі.

Зараз тривають подальші дослідження, щоб визначити, чи інші елементи, окрім гелію, також виходять із ядра Землі та як і коли ці елементи мігрують у скелясті компоненти планети. Це новаторське дослідження проливає світло на складну та динамічну природу нашої планети та має потенціал переглянути наше розуміння її внутрішніх процесів.

джерела:

– Природа (30 серпня 2021)